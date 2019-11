Emplois saisonniers : la station des Rousses lance un appel aux retraités

La station des Rousses embauche des retraités pour assurer des heures de présence, notamment aux remontées mécaniques entre 11h et 14h.

Les Rousses, France

C'est une expérimentation pour la saison. La station de ski des Rousses lance un appel aux retraités pour devenir saisonnier. L'idée est de leur permettre d'arrondir leurs fins de mois en assurant quelques heures dans la station d'après Fabrice Lenoir, le responsable des Ressources humaines à la Sogestar, l'exploitant des remontées mécaniques. Il était notre invité ce mercredi matin.

Conduite des remontées mécaniques et gestion des parkings

"On a surtout besoin d'eux en haute saison, pendant les vacances scolaires notamment, par exemple pour la conduite des remontées mécaniques, surtout entre 11h et 14h pour permettre aux titulaires des postes de prendre leur pose", explique Fabrice Lenoir. "Ils pourront aussi être amenés à gérer les parkings, accueillir et orienter nos clients quand ils arrivent sur la station", détaille encore le responsable des Ressources humaines à la Sogestar.

Aucun impact sur l'effectif des saisonniers

Selon Fabrice Lenoir il n'est pas question de prendre du travail aux saisonniers habituels : "Il n'y aura aucun impact sur l'effectif de nos saisonniers", promet-il. Pas question non plus de surfer sur le pouvoir d'achat déclinant des retraités : "C'est une responsabilité sociale de l'entreprise de faire appel à ce public, ces forces vives qui ont une véritable expérience", assure fermement Fabrice Lenoir.

Si vous êtes intéressé(e), vous pouvez envoyer un mail à l'adresse ressourceshumaines@sogestar.com