En 20 ans, la Music Academy International de Nancy a formé plusieurs stars

Ce samedi 20 mai, l'école de musique actuelle numéro 1 en France, basée à Nancy, fête ses 20 ans. À cette occasion la Music Academy International organise une journée porte ouverte et un concert à Nancy. En 20 ans, 9000 élèves ont été formés dans cet établissement et certains sont devenus célèbres.

Ce samedi 20 mai, la Music Academy International de Nancy fête ses 20 ans. Ce centre de formation est considéré comme l'école de musique actuelle numéro 1 en France. À cette occasion l'école organise une journée porte ouverte et un concert sur la scène de l'Autre Canal à Nancy. L'établissement accueille 180 élèves et veut former des artistes : du chanteur au technicien en passant par les compositeurs de musique de film. Une centaine d'intervenants reconnus dans le milieu viennent y enseigner.

Un cours de coaching scénique avec le directeur de casting de l'émission "The Voice"

Sur scène, les élèves passent tour à tour et interprètent des morceaux sous l'oeil attentif des étudiants et des coachs. Une fois par mois Bruno Berberes, directeur de casting pour de nombreuses comédies musicales et pour l'émission "The Voice" donne un cours de "coaching de scène" à la Music Academy International de Nancy :

Je viens les professionnaliser et les diriger. Je sais à peu près ce que veulent les producteurs, les labels et ce que demande le public donc j'essaye de les mettre dans la bonne direction" - Bruno Berberes - directeur de casting de l'émission The Voice

Cours de coaching scénique avec le directeur de casting de The Voice à la Music Academy © Radio France - Seina Baalouche

Ces interventions permettent aussi à Bruno Berberes de repérer des jeunes talents qui pourraient devenir des futurs stars. Après son passage sur scène il demande à Zoé, chanteuse de 19 ans, si elle "est intéressée par l'émission "The Voice". La jeune fille est venue de Paris cette année pour se former à la Music Academy International. Dans le cadre de son cursus de chant, elle suit aussi des cours de danse, de théatre ou encore d'écriture. Pour Zoé, le rythme "était difficile à prendre au début mais au final on [ les élèves] aime tous tellement ce que l'on fait que l'on pourrait rester jusqu'à minuit à l'école tous les jours !" explique-t-elle.

Des anciens élèves devenus des stars

Lilian Renaud, gagnant de l'émission musicale The Voice en 2015 et ancien élève à la MAI © Maxppp - maxppp

Certains anciens élèves sont devenus célèbres comme Lilian Renaud, gagnant de The Voice en 2015, ou encore Dirk Verbeuren, le batteur du groupe de métal américain Megadeth. Tous les anciens étudiants ne deviennent pas des stars mais la majorité d'entres-eux arrivent à vivre de la musique. Et les débouchés sont multiples selon Alexandre Esteban, ancien étudiant devenu responsable pédagogique de la MAI:

Plus de 70% des élèves vivent de la musique après leur formation dans notre établissement. Vivre de la musique c'est quoi ? Cela peut être donner des cours, faire de la musique dans des groupes de musique pour du divertissement, de l'animation ou travailler dans la création musicale à l'image pour des pubs ou encore des sonneries de téléphone" - Alexandre Esteban - responsable pédagogique MAI

En 20 ans, 9000 artistes et musiciens ont été formés à la Music Academy International de Nancy.