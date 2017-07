En 2016 : plus de 6400 jeunes accompagnés par la Mission Locale de l'arrondissement de Dijon

L'heure était au bilan pour la Mission locale de l'arrondissement de Dijon avec la tenue de son assemblée générale ce jeudi 6 juillet. Avec un bilan positif grâce à la généralisation de la Garantie Jeunes, le dispositif proposé aux moins de 26 ans les plus fragiles.

Plus de 6400 jeunes ont été accompagnés en 2016 par la Mission locale de l'arrondissement de Dijon. C'est quasiment autant qu'en 2015. Et ce grâce à deux dispositifs majeurs, les emplois d'avenir créés en 2014 et qui sont poursuivis en 2016 et la Garantie Jeunes. Le dispositif expérimenté en 2015 a été généralisé à tout l'hexagone en janvier 2017. Il permet un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie des jeunes de moins de 26 ans, les plus fragiles, hors du système scolaire et qui n'ont hors dispositif Pôle emploi et autres.

Une expérimentation devenue un droit

"L'objectif c'est vraiment d'accéder à l'autonomie" rappelle Océane Charret-Godard, la présidente de la Mission locale et conseillère communautaire déléguée à l'emploi de Dijon Métropole. En 2016, ce sont 304 jeunes qui ont intégrer le dispositif à Dijon. "Un accompagnement de douze mois qui vise directement l'emploi", précise Frédéric Rémond, pour qui, les cinq semaines d'accompagnement en collectif et en individuel ne sont pas une remise à niveau de formation mais bien "une remise à niveau des connaissances sur leurs droits, sur l'accès à la santé ou sur les techniques de recherche d'emploi, il y a même du sport! C'est pour reprendre confiance car les jeunes sont là tous les jours."

L'assemblée générale de la Mission locale de l'arrondissement de Dijon se tenait à Longvic ce jeudi 6 juillet 2017 © Radio France - Stéphanie Perenon

Pas de profil type mais une grande précarité en commun

Des jeunes qui n'ont pas de profil type, mais un point commun : leur situation de grande précarité précise Frédéric Rémond. " Il y a parmi ces jeunes, des sdf parfois, ou des jeunes qui habitent chez des amis mais aussi des parents isolés ou des jeunes sortants de prison, ou certains avec un handicap mais tous ont en commun cette problématique très lourde au départ pour tous."

Droit à l'erreur

Autre atout pour Océane Charret-Godard, la présidente de la Mission locale, également conseillère communautaire déléguée à l'emploi à Dijon Métropole, le droit à se tromper. "On parle d'autonomie mais on parle aussi de droit à l'erreur et quand on sait que les générations qui entrent sur le marché de l'emploi changeront en moyenne sept fois de travail, c'est pertinent de penser le droit à l'erreur".

En 2016 à Dijon, 75% des jeunes engagés dans le dispositif Garantie jeunes, ont démarré un emploi.

La Mission locale de l'arrondissement de Dijon compte 18 sites dans Dijon et sa métropole et 54 salariés, pour un budget de 2.800.000 euros.