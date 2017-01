En 2017, les proches aidants ont droit à leur congé !

Depuis le 1er janvier 2017, les salariés qui aident un proche malade, âgé ou handicapé peuvent bénéficier du congé proche aidant. En France, on estime à plus de 8 millions le nombre de personnes concernées. C'est un actif sur six environ qui ont droit à cette aide encore méconnue.

Ce congé a été créé en 2015, par la loi sur "l'adaptation de la société au vieillissement". Avec l'allongement de la durée de vie, les proches-aidants sont aussi de plus en plus nombreux, et répondent à un besoin croissant.

La grande nouveauté de ce congé proche aidant, c'est qu'il n'y a plus besoin d'être membre de la famille ou conjoint de la personne aidée pour bénéficier des trois mois de congé. Désormais un voisin ou un colocataire qui s'occupe d'une personne aidée peut en faire la demande.

Un congé plus souple...

Parmi les nouveautés de ce congé, la possibilité de fractionner ces trois mois pour adapter l'accompagnement de la personne souffrante. Au lieu de devoir prendre trois mois de congés d'un seul coup, comme avant, il est désormais possible de diviser cette période, allant jusqu'à un jour de congé pour certains rendez-vous ponctuels avec la personne aidée.

Le profil des aidés est également élargi : auparavant, le congé de soutien familial était réservé aux proches s'occupant d'une personne totalement dépendante. Le dispositif concerne maintenant les personnes valides, mais qui ont besoin d'aide pour se nourrir, se coucher, se laver ou aller aux toilettes. Renouvelables sur un an maximum, cette période de trois mois peut maintenant être fractionné, ce qui offre au salarié plus de souplesse pour s'occuper de la personne souffrante.

... mais qui reste sans solde

Seul bémol, qui n'a pas évolué : ce congé est sans solde, les proches aidants ne reçoivent donc pas d'aide financière en compensation du temps passé avec la personne souffrante. En moyenne, les proches-aidants qui accompagnent les personnes atteintes d’Alzheimer par exemple s'y consacrent plus de trois heures par jour, selon une étude de l'association France Alzheimer. Cette organisation propose des formations pour les proches-aidants.

Christian Kordek, le président de l'antenne du Nord, regrette que ce congé ne soit pas rémunéré : "Si on versait un salaire aux quelques 850 000 proches aidants qui accompagnent les malades atteint d'Alzheimer, cela reviendrait à près de 3000 euros par mois par personne. Imaginez ce que cela coûterait, mais aussi ce que cela représente pour l'Etat, la société ! Même si ce congé ne sera peut-être jamais rémunéré, toutes les mesures qui visent à offrir plus de possibilités aux proches aidants est positive".