Contrôles techniques bientôt plus stricts : les explications des garagistes lorrains

En 2018, les contrôles techniques, effectués tous les 2 ans sur les véhicules, vont être plus exigeants. Il existera une nouvelle catégorie de défaillances dites "critiques" et si elles sont détectées sur votre véhicule vous n'aurez qu'une seule journée pour vous rendre chez le garagiste.

L'année prochaine, les contrôles techniques vont être plus stricts. Par exemple, aujourd'hui si votre voiture a des défauts importants au niveau des freins, des roues, ou encore de la direction, vous avez un délai de deux mois, qui correspond au délai de la contre-visite, pour l'amener chez le garagiste. À partir de 2018, il existera une nouvelle catégorie de défauts dit "bloquants" ou "défaillances critiques" et si ces défaillances sont repérées, l'automobiliste ne disposera plus que d'un jour pour amener son véhicule chez le garagiste. Des professionnels du contrôle technique à Nancy expliquent ces nouveautés.

Les "défaillances critiques" entraînent une interdiction de circuler

L'année prochaine "on aura trois sortes de défauts : mineur, important et un défaut qui va être bloquant." explique Hervé Etienne qui travaille dans un établissement de contrôle technique à Nancy. Les défauts dit bloquants font référence à 126 défaillances techniques. Hervé Etienne explique :

Le défaut bloquant vous donnera le droit de déplacer votre véhicule jusqu’à la fin de la journée. Il faudra donc le déplacer dans un garage. Quand les réparations seront faites, vous pourrez rouler pour le présenter en contre-visite. Le grand changement donc c’est le blocage du véhicule." Hervé Etienne - professionnel du contrôle technique

Pour Jean-Luc Schemmel, qui est dans le métier depuis 20 ans, "les gens ne comprennent pas" que c’est "ce qu’on avait déjà depuis des années." Il affirme que _c_ette mesure permet aux automobilistes d'être plus en sécurité sur la route car _"si une personne possède un véhicule avec des pneus lisses [_elle le fait souvent réparer] juste avant la date limite du contrôle alors que pendant deux mois [la personne va] rouler avec une voiture dangereuse" explique t-il.

Pour certains la refonte du contrôle technique peut entraîner "plus de fraudes"

Et même si pour ce professionnel ce changement va permettre une plus grande sécurité sur les routes; la nouvelle ne réjouit pas vraiment les automobilistes nancéiens :

C’est ridicule, un garagiste ne peut pas réparer un véhicule en 24 heures car souvent ils sont débordés ; donc on va être pénalisé." Laurent - automobiliste

D'autres parlent du coût pour les particuliers qui vont devront avoir de l'argent disponible rapidement pour payer le garagiste. Julie, de son côté, pense qu'il y aura "plus de fraudes et de contrevenants qui ne vont pas faire leur contrôle technique".

L'année prochaine, si un automobiliste roule après un contrôle technique qui fait ressortir une défaillance critique, il risque deux amendes : l'une pour le défaut en lui-même et l'autre pour ne pas avoir respecté les délais du contrôle technique.