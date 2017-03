En 2019 il n'y aura plus de boutiques EDF dans la Loire

En proie à d'importantes difficultés financières, le fournisseur d'énergie a annoncé la fermeture de la totalité de ses boutiques en France d'ici 2019. Les syndicats dénoncent des économies d'échelle faites au détriment des usagers les plus fragiles.

Les syndicats d'EDF s'opposent à la fermeture programmée des boutiques du groupe. Alors qu'elles étaient encore une dizaine en 2002, il n'y en a désormais plus que 2 dans la Loire, implantées à Roanne et à St Etienne.Des agences qui auront disparu d'ici deux ans. Mercredi 29 mars, à l'appel d'une intersyndicale, une trentaine d'agents d'EDF se sont rassemblés devant la boutique stéphanoise de la rue de l'Hôtel de Ville pour protester contre sa fermeture annoncée.Pour Alain Giraud, secrétaire syndical CGT des électriciens et gaziers de la Loire, cette mesure est un véritable coup dur pour les clients du groupe:

" Ce sont les usagers les plus précaires et en difficulté qui seront pénalisés: ceux qui sont trop âgés ou trop pauvres pour avoir internet, ceux qui n'ont pas de carte de crédit... Ils vont être obligés d'appeler au téléphone sur des lignes payantes où ils tomberont sur un robot qui leur dira: appuyez sur la touche 1 , sur la touche 2 ... et ça va leur coûter un bras! "

Plus de 31 000 visites de clients dans les boutiques de la Loire en 2016

Cette fermeture annoncée va concerner un grand nombre de clients ligériens d'EDF: d’après les chiffres fournis par la CGT, la seule boutique de St Etienne a totalisé plus de 29000 visites l'an dernier, ce qui représenterait 20% des abonnés du département. Pour tous ces clients, la boutique EDF reste le dernier endroit où ils peuvent rencontrer directement un opérateur d'EDF pour tout type d'opérations: souscrire modifier ou résilier un contrat, régler une facture, exposer une réclamation... Autant de services qui, à l'avenir, ne pourront pus se faire qu'à distance, via le téléphone ou internet. Reste que dans certaines zones de la Loire la connexion au réseau est encore très aléatoire. Pour tous ces laissés pour compte de la "fracture numérique", cette fermeture annoncée des boutiques EDF va représenter un handicap supplémentaire.