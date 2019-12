En 2019, PSA Sochaux pulvérise son record de production avec plus de 510 000 véhicules

En 2018, l'usine PSA de Sochaux avait franchit la barre des 500 000 véhicules. Cette année, en 2019, elle pousse plus loin avec près de 515 000 véhicules produits dans une usine qui tourne à plus de 100 %. Mais avec l'extinction progressive de l'actuelle 308, la courbe pourrait s'inverser en 2020.

Sochaux, France

Toujours plus, mais plus pour longtemps. L'usine PSA de Sochaux aura produit en 2019 plus de 510 000 véhicules. Avec les deux séances supplémentaires de cette fin de semaine, on pourrait même approcher les 515 000 véhicules au total.

C'est un record absolu dans l'histoire plus que centenaire de l'usine du Doubs qui pulvérise le précédent de 2018 qui était tout juste au dessus des 500 000 véhicules.

Un gage d'avenir pour l'usine historique du Doubs

"Nous sommes fier de ce record à Sochaux. D'autant qu'il s'accompagne de très bons résultats qualité. Avec la concurrence entre les usines du groupe PSA, ces résultats sont importants pour la pérennité de l'emploi dans le Doubs", explique Jean Luc Ternant de la CFTC. "Un résultat historique, mais à quel prix ?" interroge Jérôme Boussard pour la CGT. "Au prix de la précarité et des week-end et jours fériés sacrifiés"

Cette production record s'explique par le succès des deux véhicules phares de Sochaux : la nouvelle 3008 et la 308 qui bien qu'en fin de vie suscite encore une forte demande.

"Ce record est un peu le chant du Cygne de Sochaux"

Ce record ne va sans doute pas se renouveler l'an prochain, en raison de l'arrêt prochain de la 308 et l'arrivée de la nouvelle DS 4 qui va nécessiter quelques semaines de réglages.

"Ce record est un peu le chant du Cygne de Sochaux", estime François Guillerey pour l'UNSA. "Après ce chiffre historique, le système 1 va fléchir avec l'extinction progressive de la 308. Sur le système 2, on va lancer des véhicules plus enrichis qui font moins de production. Et puis, Sochaux se prépare au mono-flux qui pourrait se traduire par la perte de plusieurs centaines d'emplois".

Le mono-flux (une seule ligne de production) est programmé à Sochaux pour 2022 © Radio France - Christophe Beck

"Les prévisionnistes s'attendent à un décrochage de la production automobile de 10 % en moyenne en 2020. Mais PSA, avec son important portefeuille de marques et la bonne synergie entre ses usines devrait tirer son épingle du jeux" estime Laurent Oechsel de la CFE CGC.

En attendant, le système 2 de Sochaux (qui produit les 3008 et 5008) devrait conserver ses quatre équipes de production (doublage, nuit et VSD) au moins jusqu'au printemps voire l'été. L'usine de Sochaux emploie quelques 1800 intérimaires en moyenne.