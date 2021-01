En 2021, les croisiéristes reviennent au port de Ouistreham malgré le covid

Ils comptent sur une "année record" en 2021 : les représentants du Club croisière Caen-Ouistreham ont dévoilé ce mardi leur feuille de route, qui se veut très optimiste. "C'est vrai que l'année 2020 a été une année compliquée avec des annulations en série, pour autant nous espérons un redémarrage très fort en 2021", justifie Romain Bail, maire LR de Ouistreham et président du Club croisière.

Huit escales déjà prévues entre mai et septembre

"Nous avions jusqu'alors 11 navires engagés à venir au port de Caen-Ouistreham en 2021. Trois viennent malheureusement d'annuler car les dates étaient relativement proches, mais il reste huit navires ayant prévu des escales, dont cinq inaugurales." Dans le détail, on verra passer ces bateaux dès la mi-mai :

le Dumont d'Urville, du 10 au 11 mai

le Boréal, le 12 mai

le Bellot, du 24 au 25 mai

le voilier Sea Cloud Spirit, du 5 au 6 juin

le Silver Wind, le 15 mai et le 1er octobre

le World Explorer le 12 septembre

et le Crystal Endeavor, nouveau bâtiment de Crystal cruises, le 19 septembre.

"Ce sont des navires de compagnies françaises ou britanniques, qui ont vocation à mener des sorties sur les côtes sud de la Grande-Bretagne, à faire du cabotage sur les côtes françaises, et parfois utilisent notre destination comme une étape vers le grand Nord, les pays scandinaves", explique Romain Bail. Quant aux voyageurs, ce sont "essentiellement des retraités qui souhaitent prendre du bon temps et découvrir l'histoire de la Normandie, mais aussi des familles. C'est une population qui a plutôt un fort pouvoir d'achat, qui peut dépenser 200-250 € par personne par jour, parce qu'elle en a les moyens et qu'elle veut se faire plaisir."

Éviter les "épisodes calamiteux" de 2020 et les clusters géants à bord des navires

Il reste un élément de taille à prendre en compte : les mesures sanitaires, et le douloureux souvenir du début de l'épidémie pour les croisiéristes. Des centaines de voyageurs s'étaient retrouvés enfermés en quarantaine dans leurs cabines, bloqués dans des paquebots interdits de débarquer à quai. "Les croisiéristes n'ont pas intérêt à revivre les épisodes calamiteux de mars-avril 2020", confirme Romain Bail, "et ils se sont projetés sur la reprise d'activité à condition de respecter plusieurs obligations : le passage de test avant de monter à bord, le fait de pouvoir mettre à l'isolement des passagers en cas de difficulté sanitaire, et plus largement de se plier aux conditions de distanciation. Bien sûr, au sein d'une croisière, cela ne rend pas les choses faciles, donc certains croisiéristes ont choisi de baisser le nombre de passagers à bord pour répondre des contraintes qui sont les nôtres."