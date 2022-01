Présidentielle 2022 : les ex-salariés de la fonderie SAM veulent s’inviter dans la campagne

Une nouvelle assemblée générale est prévue ce lundi 3 janvier dans les locaux de la SAM pour décider des prochaines actin 330 personnes ont officiellement été licenciées le 31 décembre.

La fonderie a mis la clé sous la porte fin novembre, mais les anciens salariés occupent l’usine depuis une quarantaine de jours. Ils ont passé les réveillons de Noël et du Nouvel an sur le site et l’occupation devrait durer tout le mois de janvier. Ils veulent ainsi éviter que les machines soient vendues par les mandataires judiciaires. Ces outils de production constituent une sorte de monnaie d’échange pour tenter d’obtenir des primes de licenciement plus élevées. Elles laissent aussi entrevoir la possibilité qu’une nouvelle entreprise s’installe sur le site.

Des salariés qui peinent à regarder vers l'avenir

Mais après comment les ex-SAM imaginent-ils l'année 2022 ? Certains ont un peu de mal à se projeter, comme Julien. Cet agent de maintenance de 24 ans était le plus jeune salarié de l’usine : _"_Je pense qu’on est dans le déni : on ne se rend pas compte. Quand on parle entre nous, on se rend compte qu’on est beaucoup à avoir des nuits agitées. C’est compliqué."

Julien, 24 ans, était le plus jeune salarié de l'usine. © Radio France - Claudia Calmel

Il faudra certainement à Julien, comme à Sarah, un électrochoc pour réaliser. Elle travaillait à la SAM depuis 22 ans : "Tant qu’on sera dans les murs, tant qu’on occupera les locaux, ça va être dur de réaliser. Mais quand le portail sera fermé et qu’on nous dira de rentrer chez nous, à ce moment-là, _il faudra quand même regarder plus loin._"

Sarah travaillait à la SAM depuis 22 ans © Radio France - Claudia Calmel

Mais l’occupation de l'usine ne peut pas durer indéfiniment. Thierry en est bien conscient, même si le fait de se projeter est difficile après 33 ans passés dans l’entreprise : "Certains d’entre-nous ont commencé à refaire des CV. On est bien obligés de regarder un peu vers l’avenir. J’ai un crédit sur ma maison, d’autres ont des crédits sur leur voiture. Avant que tout ça arrive, on vivait normalement, comme tout le monde. _On ne peut pas se permettre de ne pas se projeter._"

Thierry a passé 33 ans à la SAM © Radio France - Claudia Calmel

Interpeller les candidats à la présidentielle

Le prochain défi collectif des ex-salariés de la SAM sera de faire de leur fonderie un des sujets de la campagne présidentielle qui va passer à la vitesse supérieure dans les prochaines semaines. Un levier que Ghislaine Gistau, secrétaire du syndicat CGT à la SAM, compte bien utiliser : _"_On n'avait pas envisagé de s'inscrire dans la campagne présidentielle, mais les choses n'ont pas évolué durant les congés de Noël. On va donc continuer à occuper cette usine durant tout le mois de janvier. Et on va faire en sorte d'être une épine dans la chaussure des candidats."

Ghislaine Gistau, secrétaire du syndicat CGT à la SAM © Radio France - Claudia

On compte bien faire reparler de nous en menant des actions qu'on définira avec des salariés. Des actions qui seront médiatiques et responsables, de manière à ce qu'on parle de nous.

Pour PGhislaine Gistau, c'est une voie à ne pas négliger : "Notre lutte a pris une ampleur nationale, elle a franchi les frontières du département de l'Aveyron. Donc, on va continuer à peser. On reste néanmoins très prudents parce que les belles promesses, on a déjà connu ça par le passé ici : après la fermeture des mines, on nous avait parlé de la création de 3000 emplois. Aujourd'hui, on est bien loin du compte. Mais la campagne présidentielle est un levier qu'on va utiliser. _On va faire en sorte qu'ils ne nous oublient pas._"

