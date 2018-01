Indre-et-Loire

Retenez bien cette date : à partir de l'année 2022, tous les foyers d'Indre-et-Loire seront reliés à la fibre.

Si vous habitez la métropole de Tours, la fibre est sans doute déjà chez vous, mais en zone rurale, pouvoir téléphoner, tout en regardant un film et en en chargeant un autre, par exemple, c'est presque toujours impossible. C'est ce que permet le très haut débit, et ce sera donc disponible chez tous les tourangeaux d'ici 4 ans maximum.

254 millions d'euros investis pour relier 180 000 foyers en zone rurale

Amener la fibre dans 180 000 foyers, y compris dans les zones les plus rurales, ça va coûter cher évidemment : 254 millions d'euros. Sur ces 254 millions, il y en aura une petite trentaine payée par le Département, les Intercommunalités, la Région, l'Etat et l'Europe. Le reste, soit 89% de la somme, sera financé par une entreprise privée, TDF, qui va construire puis exploiter ce réseau de fibre.

"Le numérique aujourd'hui est aussi nécessaire au développement que l'eau courante ou l'électricité il y a 80 ans. Il faut garantir aux territoires ruraux les mêmes chances qu'à la Métropole de Tours". Jean-Gérard Paumier, Président du Conseil Départemental d'Indre-et-Loire

Pour faire des économies, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher ont fait toutes les démarches ensemble, ce qui a permis de négocier au mieux. Résultat, par exemple : les intercommunalités de Touraine payeront 5 millions d'euros, au lieu de 27 envisagés au début.

Beaucoup de maires ruraux considèrent l'arrivée de la Fibre comme une renaissance des campagnes

Au-delà des usages privés, le Très Haut Débit va permettre aux entreprises de ne plus avoir recours à internet par satellite, beaucoup plus compliqué et coûteux. Ca va aussi favoriser par exemple, le développement de la télé-médecine, toujours utile dans les zones les plus isolées. Surtout, pour beaucoup d'élus, ça mettra fin à une inégalité entre les citoyens ruraux et les citadins, une inégalité de plus en plus mal vécue à l'heure où on a besoin d'internet pour tout ou presque. Jean-Marie Vannier est le maire de Vou, un village du Lochois de 230 habitants situé en pleine zone blanche-