Dordogne : En 2050 près de 40% des Périgourdins auront plus de 65 ans

L'INSEE Nouvelle Aquitaine publie ce jeudi une étude sur la population de la région en 2050. En Nouvelle-Aquitaine, on comptera 900 000 seniors de plus. En Dordogne, les plus de 65 ans représenteront près de 40% de la population.

En 2050, la Nouvelle Aquitaine comptera 900 000 seniors de plus. C'est le constat que fait l'INSEE dans une étude sur la population en 2050 publiée ce jeudi. Et parmi les départements néo aquitains, la Dordogne est l'un de ceux où la population des seniors va le plus augmenter. En 2013 les plus de 65 ans représentent 25,3% de la population. En 2050, les seniors représenteront 38,3% des habitants de ce département.

La Dordogne département où la part des seniors est la plus importante après la Creuse

La Dordogne 2ème département de Nouvelle Aquitaine pour la part des seniors © Radio France - Oanna Favennec source INSEE Nouvelle Aquitaine

En terme de vieillissement de la population, la Dordogne se classera en 2050 à la deuxième place des départements de la région, devancée par la Creuse où les seniors représenteront 40,3% de la population. Le solde naturel, la différence entre le nombre de décès et le nombre de naissances, sera négatif. Il y aura beaucoup moins de naissances que de décès. En 2050 comptera en Dordogne deux personnes âgées pour un jeune de moins de 20 ans.

Une espérance de vie en hausse et des retraités qui viennent finir leurs jours en Dordogne

Ce vieillissement de la population périgourdine serait dû à un double phénomène. Il y a d'abord l'augmentation de l'espérance de vie. Entre 2013 et 2050 en Nouvelle-Aquitaine, l'espérance de vie des femmes passerait de 84,6 à 89,6 ans et celle des hommes de 78,2 à 86,1 ans. L'autre explication réside dans l'arrivée de retraités des autres régions de France. Après l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine sera en 2050 la région qui accueillera le plus de personnes de plus de 65 ans.

On comptera prés de 30 000 habitants de plus en Dordogne en 2050 - INSEE Nouvelle Aquitaine

30 000 habitants de plus en Dordogne d'ici 2050

Le solde migratoire, la différence entre les entrées et les départs dans le département, restera tout de même positif. En 2013 on compte 416 910 habitants dans le département. En 2050, l'INSEE prévoit qu'il y aura 446 130 Périgourdins.