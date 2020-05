En Alsace, de plus en plus de restaurateurs se mettent à la vente à emporter

Ils sont chefs étoilés ou simples restaurateurs, ils se mettent de plus en plus à la vente à emporter, pour amortir la crise du coronavirus et compenser la fermeture de leur restaurant. C'est le cas de Jean-Christophe Perrin, chef de l'Altévic, près de Colmar.