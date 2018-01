Les derniers chiffres du chômage ont été publiés ce mercredi. En décembre 2017, on comptait dans le Bas-Rhin 54.930 demandeurs d'emploi en catégorie A, soit une baisse de 2% en un an. Ils étaient 39.580 dans le Haut-Rhin, soit une réduction de 5,2% dans ce département.

En Alsace, le taux de chômage est plus élevé dans les secteurs de Strasbourg et de Mulhouse, il se situe autour de 10%. Il est plus faible dans le nord de l'Alsace. Il se situe autour de 6% dans les secteurs de Wissembourg (qui pointe au 9ème rang national!) et d'Obernai.

Comparée à ses voisines, l'Alsace reste une région relativement épargnée par le chômage - OREF Grand Est

Il existe, pourtant, des secteurs professionnels qui recrutent, comme le commerce, l'hôtellerie ou l'aide à domicile.

Des auxiliaires pour les personnes âgées

Dans le Bas-Rhin, par exemple, l'ABRAPA, association d'aide et services à la personne, emploie près de 3.000 salariés. Elle manque pourtant de personnel dans ses treize EHPAD. L'association recherche actuellement 40 personnes, des aide-soignant(e)s surtout. Pour ses services d'aide à domicile, elle a besoin de 60 à 100 personnes.

En Alsace, l'industrie, aussi, est friande en personnel. Würth, à Erstein, devrait recruter une centaine de personnes en 2018. Les laboratoires Hartmann, basés à Châtenois, ont embauché 200 personnes l'an dernier. Ils devraient en recruter autant cette année, pour leur site de production, à Lièpvre, ou pour le siège de Châtenois.

En moyenne Alsace, l'industrie recrute

Les laboratoires Hartmann emploient 1.100 salariés en France, dont 600 en Alsace, recherchent à la fois des commerciaux et des opérateurs pour leurs lignes de production à Lièpvre. L'entreprise peine à trouver des candidats, dans un secteur géographique, le bassin de Sélestat, qui compte déjà beaucoup de sites industriels. Le vivier en jeunes diplômés munis d'un BTS ou d'un bac pro est trop restreint en moyenne Alsace. Les atouts de la société Hartmann en terme d'évolution de carrière ne suffisent pas toujours pour les attirer jusqu'à Lièpvre, dans le canton de Sainte-Marie-aux-Mines.

Selon une étude de l'OREF Alsace, l'Observatoire régional emploi formation, la santé, l'action sociale, les services aux particuliers et aux collectivités ou encore le commerce resteront particulièrement gourmands en terme d'emplois dans les années qui viennent, plus précisément à l'horizon 2022. A l'opposé, l'administration publique, les professions juridiques, l'armée et la police pourraient perdre des postes.