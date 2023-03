En Ardèche aussi, les Restos du Coeur récoltent plus de dons que l'an passé

Les Restos du Coeur en Ardèche ont fait le bilan de l'opération de collecte nationale du week-end dernier. Ils ont collecté 52.900 kilos de denrées alimentaires et produits d'hygiène. Cela représente 7% de plus que lors de la collecte 2022. L'association craignait une baisse des dons à cause de l'inflation qui touche le porte-monnaie de tous les Français, mais les Ardéchois se sont montrés une nouvelle fois généreux.

Dans la Drôme, les Restos du Coeur avaient fait le même constat lors de leur bilan en milieu de semaine : 8% de plus collectés cette année, avec 92 tonnes de produits d'hygiène et denrées alimentaires.