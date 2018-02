Quelques minutes avant le spectacle, les premiers slogans résonnent devant le chapiteau. "Oui aux cirques... sans animaux" scandent la trentaine de manifestants.

Dans leurs mains, des pancartes. On peut y lire : "Enfermé à vie, quels sont leur crime ?" ou encore "Amusement pour vous, enfer à vie pour eux". Le visage maquillé comme un clown, avec une larme dessinée sous l’œil, Sandrine est venu de Tain l'Hermitage.

"On n’est pas contre les cirques. On est contre les cirques avec des animaux. Ils ont besoin d’espace et de liberté, ce que n’offrent pas les cirques. Un animal en cage est maltraité dès la naissance." Sandrine.