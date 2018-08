Le collectif rural d'artistes des Ardennes offre 135 000 euros pour racheter l'ancien fabricant de tourbe et jardinerie Flocmoine à Harricourt, liquidé voilà deux ans et demi. L'association a pour projet d'en faire un tiers-lieu, un site pour fédérer les initiatives locales.

Harricourt, France

Depuis la liquidation en 2016 de l'ancienne jardinerie et fabricant de tourbe Flocmoine à Harricourt, les 2000 mètres carrés de hangar et de serre et les 2,5 hectares de terrain sont à l'abandon. Le Collectif rural d'artistes des Ardennes offre de racheter le site 135 000 euros afin d'en faire un tiers-lieu, un espace de travail ouvert aux associations, aux agriculteurs, aux commerces et autres acteurs économiques locaux.

L'idée est de créer une société coopérative d'intérêt collectif et d'en faire un lieu de convergence où l'on viendrait faire son marché, participer à des animations, visiter une exposition ou encore assister à un spectacle.

Des cours d'art plastique, un magasin bio, des ateliers de jardinage, un relai d'assistantes maternelles...

Les idées ne manquent pas ! Les hangars pourraient accueillir des ateliers d'artistes, des salles d'exposition, une école d'art. A l'extérieur, l'association Savoirs paysans animerait des ateliers sur le jardinage naturel, implanterait une forêt comestible et recyclerait les matériaux agricoles. Le site pourrait également héberger un magasin bio. « Et pourquoi pas à terme, un relai d'assistantes maternelles car ça manque sur le territoire ?», se demande François Dumont, l'un des membres du collectif. "Et un lieu de créations et de représentation de spectacles de cirques", surenchérit Jacques Laloua, artiste membre du collectif.

500 000 euros de travaux sont à prévoir © Radio France - Alexandre Blanc

Le voisin immédiat de l'ancienne jardinerie, c'est une tourbière de 102 hectares dont le conservatoire des espaces naturels de Champagne-Ardenne est devenu propriétaire au printemps dernier. « Le tiers-lieu pourrait aussi servir de lieu d'accueil pour les visiteurs », envisage Jacques Laloua.

L'offre d'achat est entre les mains de l'administrateur judiciaire. Si elle se concrétise, il faudra engager de gros travaux d'un montant estimé de 500 000 euros.