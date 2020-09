En attendant la 5G, dans l'Yonne une soixantaine de communes sont toujours en zone blanche

Parmi la soixantaine de communes encore en zone blanche dans l'Yonne, Saint-Maurice-aux-riches-hommes, à la limite de l'Aube.

"Dès qu'on s'éloigne, ça coupe" - Francis Fagegaltier, maire de Saint-Maurice-aux-riches-hommes

Francis Fagegaltier, le maire de cette commune de 420 habitants, au nord est de l’Yonne ne décolère pas : "là, nous sommes au hameau de La Chaume (où vivent une trentaine de foyers) et je n'ai aucun service sur mon téléphone." Partout autour, il y a la 4G, mais sur sa zone on peut à peine téléphoner, "ça coupe, quand on part dans toutes les directions. On va vers La Chaume, ça coupe, on va vers Nogent-sur-Seine dans l'Aube, ça coupe. Même si sur le bourg on a quelque chose, parce qu'il y a un pylône pratiquement dans le bourg, ça coupe dès qu'on s'éloigne", constate l'élu.

Un obstacle à l'installation de nouveaux résidents

Et ne pas pouvoir appeler avec un téléphone portable est un véritable obstacle à l’installation de propriétaires de résidences secondaires, explique la première adjointe Séverine Frabot : "principalement une (résidence) qui se situe dans la rue des champagnes, les personnes ne viennent pas parce que l'un d'eux à un handicap et quand cette personne vient ici, si elle a un souci, elle ne peut prévenir personne. Pour le télétravail, il y a pas mal de monde qui est venu à la campagne pendant le confinement et le problème a été d'avoir du réseau téléphonique pour le télétravail."

Alors, le déploiement de la 5G dans l’Yonne, voilà ce qu’en pense le maire : "on risque encore d'être oubliés, non je ne suis pas confiant, je suis peut-être trop pessimiste."

Des zones blanches encore nombreuses dans l'Yonne

L'Yonne est en effet en pleine diagonale des zones blanches, celle que vous pouvez voir sur la carte de France du régulateur des télécoms, l'ARCEP. Sur les 423 communes de l'Yonne, une soixantaine comportent toujours des zones où le téléphone ne passe pas. Pour résorber ce problème plusieurs nouveaux pylônes doivent encore être construits.

La 4G sur tous les réseaux en place, d'ici 2022

Par ailleurs, l'accès à la 4G devrait s'améliorer. D'ici 2022, tous les secteurs où il y a du réseau mobile devraient être couverts en 4G. Des communes comme Véron, Chailley, les Vallées de la Vanne, Quarré-les-tombes ou encore Saint-Léger-Vauban devraient voir leur couverture mobile améliorée.

Une 5G encore hypothétique dans l'Yonne

Alors à quand la 5G dans l'Yonne ? Pas de date pour le moment. Les opérateurs se sont simplement engagés auprès de l'Etat à consacrer 25% de leur réseau à des zones rurales ou industrielles.