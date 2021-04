En attendant la réouverture, certains restaurateurs creusois embauchent déjà pour cet été !

On ne sait toujours pas quand rouvriront les restaurants, les bars, les cinés, les salles de sport et les lieux de culture, fermés depuis le 30 octobre. Emmanuel Macron a présidé jeudi une réunion sur la question avec une partie du gouvernement. Lors de l'annonce du troisième confinement, le chef de l'Etat avait donné l'horizon de la mi-mai. En attendant une date claire et précise, certains restaurateurs creusois commencent malgré tout les recrutements saisonniers.

A Chambon-sur-Voueize, au Bistrot d'autrefois, il y a une bonne odeur de frites. Le cuisinier prépare quelques burgers à emporter. Il y a déjà un serveur mais la patronne Sarah vient de poster une annonce pour en recruter un deuxième en contrat saisonnier : "Il vaut mieux se préparer, c'est pas au dernier moment qu'on va embaucher quelqu'un. Après c'est sûr qu'on ne va pas le recruter tout de suite mais lui faire une promesse d'embauche en attendant la réouverture. Même si tout le monde me dit que non, j'espère mi-mai !"

L'espoir d'une belle saison touristique

La question est aussi de savoir dans quelles conditions sanitaires se fera cette réouverture ? Avec quelles jauges de clients et quelle distance entre les tables notamment ? Sarah est donc en plein travaux pour agrandir son restaurant : "J'ai installé une salle en haut justement pour avoir plus de gens parce que c'est vrai que l'été dernier avec la terrasse ça a été mais après quand il ne faisait pas beau j'ai dû refuser énormément de monde."

Il faut dire qu'elle a eu beaucoup de touristes l'été dernier ; plus que d'habitude. C'est la même chose pour Laurent Bardini, le patron du Chalet des pierres jaumâtres. Lui aussi se prépare donc à embaucher : "Vu l'afflux de travail qu'on va avoir, on compte recruter au moins une douzaine de personnes pour cette saison, on a prévu d'agrandir la terrasse, on est dans les starting-blocks." Mais il attend quand même des annonces plus claires du gouvernement pour commander son stock de nourriture et de boissons.