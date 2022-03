En attendant le plan de résilience, les pêcheurs bloquent les dépôts de carburants de La Rochelle

Les dépôts de carburants de La Pallice à La Rochelle sont bloqués depuis mercredi 16 mars à 4h du matin par des marins-pêcheurs. Une action qui fait écho à celles déjà conduites depuis la veille en Bretagne. Une colère entendue par Jean Castex. Le Premier ministre a promis mardi de "ne pas laisser tomber" les pêcheurs, à quelques heures de ses annonces sur le plan de résilience prévu par le gouvernement face à cette flambée des prix des carburants, liée à la guerre en Ukraine. Jean Castex s'exprimera mercredi dans l'après-midi.

En attendant, à La Rochelle, ce sont une cinquantaine de pêcheurs de Charente-Maritime qui ont déposé des pneus en travers de la route, pour empêcher l'accès aux dépôts de carburants de La Pallice. Dans l'immédiat, la préfecture n'a pas prévu d'intervenir. Les policiers se chargent d'empêcher la formation de bouchons aux abords du secteur.

Des mesures, et vite

Avec un gazole détaxé au-dessus d'un euro, il n'est pas rentable de sortir en mer pour les marins-pêcheurs, pour qui le point d'équilibre se situe autour de 60 centimes du litre. © Radio France - Julien Fleury

Un pneu brûle dans un braséro. À proximité, Joachim Planchot, patron du chalutier rochelais le Joaxna, à l'arrêt depuis le début du mois : "On est là pour le carburant, mais on est là aussi parce que depuis des années, on nous tape dessus, avec des quotas de pêche de plus en plus restreints. Le prix du gazole est aujourd'hui insoutenable pour nos entreprises. Impossible de travailler dans ces conditions. Moi j'ai cinq enfants. Si ça continue, dans trois à cinq mois, je leur dis quoi ? On met quoi sur la table ?"

Derrière le barrage de pneus, il y a aussi des salariés, comme Eddy, de Bourcefranc. Payé à la part, en fonction du chiffre d'affaires de son bateau : "Et voilà, on ne va pas à la mer, ou quand on sort c'est à perte. Et même s'il y a les indemnités chômage, on en a marre d'être aidés. On fait ce métier par passion. Donc il nous faut quelque chose pour qu'on reparte à la mer le plus rapidement possible." Eddy, pendu, comme ses collègues, aux annonces de Jean Castex dans l'après-midi.

Des conducteurs poids-lourd solidaires

Dans l'immédiat, la préfecture n'a pas prévu d'intervenir. Les policiers se contentent d'éviter les bouchons. Les conducteurs poids-lourds sont eux globalement solidaires. © Radio France - Julien Fleury

En attendant les camions citerne n'entrent pas dans les dépôts de carburants. Philippe, conducteur, est solidaire : "Le carburant, c'est un gros problème, et c'est vrai que pour travailler c'est chaud. On comprend les pêcheurs, mais aussi tout le monde. Les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, le monde du BTP, les agriculteurs... tout le monde est concerné, tout le monde est touché."

Et dans la pêche cette dépendance au pétrole n'est pas près de s'arrêter prévient Philippe Michaud, président des pêcheurs de la Charente-Maritime : "C'est bien beau de nous parler de l'électrique. Mais l'électrique c'est bon pour les petites voitures citadines. Après, il y a l'hybride, mais est-ce qu'il peut y avoir des moteurs assez forts pour tracter des filets ? Ce n'est pas encore adapté." Philippe Michaud qui se réjouissait de l'ouverture ce jeudi de la nouvelle criée de La Cotinière, sur l'île d'Oléron. Avec cette crise, la fête est un peu gâchée.