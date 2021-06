En Béarn et en Bigorre, on peut faire trempette dans la piscine des autres

Et si vous alliez vous baigner chez des inconnus ? L'idée paraît incongrue, mais c'est pourtant le concept que défend la plateforme Swimmy. Avec elle, en quelques clics, il est possible de privatiser la piscine d'un propriétaire pour la journée ou la demi-journée. Lancée en 2017, Swimmy cartonne dans le pays avec 1300 réservations comptabilisées rien qu'au mois de mai 2021. En Béarn et en Bigorre, même si le marché se fait plus timide, propriétaires et utilisateurs y trouvent leurs comptes.

Se baigner chez les autres

Un peu à l'image du Airbnb de la piscine, Swimmy permet à qui le désire de mettre son bassin à la location. Le principe est simple. Moyennant une commission de 17 % côté loueurs et de 20 % côté utilisateurs, les propriétaires peuvent poster une annonce de leur piscine, avec un prix et un calendrier des disponibilités. Les personnes en quête de tranquillité et de rafraîchissement n'ont plus qu'à chercher leur bonheur, et à réserver un créneau directement sur la plateforme. Un bon moyen de se passer de la piscine municipale en cas de fortes chaleurs.

Chez nous, en Béarn et en Bigorre, le phénomène Swimmy s'implante peu à peu, avec 24 piscines proposées à la location dans les Pyrénées-Atlantiques, 5 dans les Hautes-Pyrénées et 200 réservations l'année dernière sur ce secteur. "Ce n'est pas forcément la région où on a le plus de demandes, le plus de réservations, explique Raphaëlle de Monteynard, la fondatrice de Swimmy. Ça fonctionne très bien autour des très grosses villes, des très grandes agglomérations, comme Bordeaux, Toulouse, Montpellier." Un succès mitigé qui pourrait venir de la météo du secteur, ou de son éloignement de la mer d'après la fondatrice. Des conditions qui n'empêchent pas la plateforme de progresser dans nos deux départements, et dans l'ensemble du pays. "On s'attend à un peu plus de 40 000 réservations cet été. En tout cas, on aura un boom important des réservations", indique Raphaëlle de Monteynard.

Raphaëlle de Monteynard, la fondatrice de Swimmy, fait le point sur l'implantation du service dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Copier

Tout le monde y trouve son compte

L'idée a séduit Pierre Hourcade, un habitant de Serres-Castet. Il est sur la plateforme depuis août 2020, et il n'y voit que des avantages. "Je suis tout seul à la maison, mes enfants sont grands et quand ils sont pas là, au lieu qu'elle ne soit pas utilisée, je préfère que des familles puissent venir passer de bonnes après-midi chez moi en toute quiétude", raconte le propriétaire. D'abord, c'est l'aspect financier qui l'a poussé à se lancer. Les locations lui permettent de rembourser les frais de l'entretien de la piscine. Et même s'il ne gagne pas "des mille et des cents" comme il le dit, il est très heureux d'accueillir de nouvelles têtes chez lui. "C'est un plaisir de recevoir, j'aime bien la convivialité, j'aime bien discuter avec les gens. J'ai trouvé que ce système était bien, ça permet d'avoir un peu de lien avec les gens extérieurs", explique Pierre Hourcade.

Pierre Hourcade propose sa piscine à la location dans sa maison à Serres-Castet depuis août 2020. Copier

Du côté des utilisateurs, on aime louer une piscine en famille ou entre amis. Dans la majorité des cas, on le fait pour se détendre le temps d'une demi-journée ou d'une journée entière, en toute tranquillité. Plus étonnant, certains passent par la plateforme dans un but professionnel. C'est le cas de Maxime Fourcade. Basé dans la région tarbaise, ce photographe professionnel pratique les clichés sous-marins. "Entre confrères on a discuté, et c'est vrai que la problématique de trouver des piscines qui correspondent à nos besoins est assez compliquée, précise Maxime. C'est vrai que c'était une solution très simple pour nous, pour trouver des bassins pour nos images."

Avant de s'inscrire sur le site, le photographe cherchait des piscines de son côté ou via des amis de ses clients. "C'est vrai que Swimmy est quand même plus simple. Les propriétaires mettent à dispo leur piscine, certains sont présents, d'autres non. Mais on a une liberté qui est quand même plus facile pour travailler." précise Maxime Fourcade.