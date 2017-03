En Béarn, la grippe aviaire vide aussi les commerces

Dans les zones touchées par l'épidémie de grippe aviaire, les éleveurs qui se retrouvent sans revenu ou presque réduisent leurs dépenses. Une catastrophe pour les commerçants, qui voient leur chiffre d'affaires chuter.

La zone d'abattage total des canards s'étend encore dans notre département. Le ministère de l'agriculture a ajouté ce jeudi 74 communes supplémentaires à la liste, dans le secteur d'Orthez notamment, et au Pays basque. Il y en a maintenant 204 dans les Pyrénées-Atlantiques et 685 au total dans le Sud-Ouest.

Une catastrophe bien sûr pour les éleveurs, mais aussi pour les commerces dans les zones touchées. Car sans revenu ou presque, les agriculteurs sont obligés de restreindre leurs dépenses. Par exemple à Lembeye. La commune se situe en plein dans la zone d'abattage total des canards.

Ils ne viennent plus aussi souvent qu'avant - Cécile Chartier, la patronne de la pizzeria Le Vénéto

Cécile Chartier, la patronne de la pizzeria Le Veneto, à l'entrée de la commune, a perdu des clients depuis le début de la crise de la grippe aviaire. "Normalement, le mois de mars c'est la période où ça repart, raconte-t-elle en buvant un café sur la terrasse du restaurant. Mais là ça ne décolle pas. On faisait une dizaine de couverts le soir, là on est même pas à cinq. On est dans une région où il y a pas mal d'agriculteurs, et là ils consomment moins. Ils ne viennent plus aussi souvent qu'avant. Ou ils prennent un plat et pas de dessert". Cécile Chartier a carrément décidé de fermer la salle de restaurant le mardi soir à partir du mois d'avril, elle ne fera plus que de la vente à emporter.

Je crois qu'on ne peut pas aller plus bas - Yvonne Baugartner, vendeuse de vêtements sur le marché

Malgré le soleil et la température printanière, même un jeudi, jour de marché, il n'y a pas grand monde sur la place Marcadieu. Yvonne Baugartner vend des vêtements sur le marché de Lembeye depuis plus de 40 ans, elle va aussi dans les Landes, et elle a bien vu qu'il y a moins de monde qu'avant. "Les gens dépensent moins, constate-t-elle. Cette année c'est la pire. Je crois qu'on ne peut pas aller plus bas. C'est une catastrophe, et ça ne va pas s'arranger comme ça".

On ressent qu'il y a un malaise sur les marchés - Georges Cassagne, vendeur de maroquinerie

Appuyé sur sa camionnette pleine d'articles de maroquinerie, Georges Cassagne pianote sur son téléphone, histoire de passer le temps. Lui aussi est très pessimiste : "on ressent qu'il y a un malaise sur les marchés. Il n'y a pas de rentrée, pas d'argent, il n'y a rien. Tout le monde est mal, tout le monde subit. Les gens ne viennent plus, plus personne ne se déplace".

Il y a une clientèle rurale qu'on ne voit plus du tout - Michel, derrière son stand de surplus militaire

Certains s'en sortent mieux. Le bar, la boulangerie, le vendeur de pastis d'Amélie et le camion d'articles de maisons ont réussi à garder leurs clients. Derrière son stand de surplus militaires, Michel, qui vient de Loire-Atlantique, a perdu près de 20% de son chiffre d'affaires. "Il y a une clientèle rurale qu'on ne voit plus, explique-t-il. C'était des bons clients mais on ne les voit plus du tout".