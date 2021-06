En Béarn, le secteur de la restauration en manque de personnel a du mal à recruter pour cet été

Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie en Béarn et en Soule organise en partenariat avec Pôle Emploi des sessions de recrutement express : le personnel manque à la veille de la saison estivale en raison des démissions dues à la crise sanitaire, et les établissements ont du mal à recruter.

Le secteur de la restauration et de l'hôtellerie est à la peine en Béarn : il ne parvient pas à trouver de personnel pour la saison estivale, après la démission de bon nombre de salariés avec la crise. L'Union des Métiers des Industries de l'Hôtellerie de Béarn et Soule et les équipes de Pôle Emploi à Pau organisent donc des sessions de recrutement express.

Selon l'UMIH, il manque 500 salariés dans le secteur pour cet été, soit autant de postes à pourvoir en urgence. Un chiffre exceptionnel dû à la crise sanitaire.

Les restaurants, les bars et les hôtels ont du mal à trouver du personnel depuis la réouverture des établissements le 19 mai : les salariés sont partis chercher du travail ailleurs, et ne sont pas revenus. Une situation compliquée alors que les besoins sont importants pour l'été.

Pour répondre au problème, l'UMIH et Pôle Emploi s'associent et lancent un appel aux candidats pour des sessions de recrutements en urgence entre le 18 et le 28 juin, afin de les rediriger plus efficacement vers les responsables en recherche de personnel. Et l'un des grands défis sera de redorer le blason d'un secteur délaissé en raison de conditions de travail détériorées, encore plus depuis le début de la crise.

"Maintenant on a donc compris qu'il fallait démontrer à tous ces demandeurs d'emploi qu'on a changé" reconnaît Lionel Imirizaldu, le vice-président de l'UMIH Béarn et Soule, "qu'on est capables de leur proposer autre chose, et ça c'est le plus important pour faire revenir du personnel dans nos établissements".