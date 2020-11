En Berry, à quoi correspond le rayon de 20 kilomètres autour de chez vous ?

À partir du samedi 28 novembre, il sera autorisé de sortir de chez soi trois heures par jour et dans un rayon de 20 kilomètres. Quelles sont les possibilités ? On fait le point dans l'Indre et le Cher.

Un tout petit peu plus de liberté de mouvement. Samedi 28 novembre, la règle du "Une heure, un kilomètre" prend fin. Désormais, il sera possible de sortir de chez soi dans un rayon de 20 kilomètres et pour une durée de trois heures. Mais alors où peut-on aller à une telle distance ? France Bleu Berry vous propose quelques exemples et vous recommande deux sites pour calculer précisément le rayon autour de chez vous : CalcMaps ou Esri France.

Si vous vivez à Châteauroux, il est possible de se rendre jusqu'à Levroux, d'aller à Villedieu-sur-Indre, à Ardentes ou à Neuvy-Pailloux.

Pour les habitants de Bourges, les 20 kilomètres peuvent vous emmener à Mehun-sur-Yèvre, Menetou-Salon, Saint-Florent-sur-Cher ou Plampied.

Retour dans l'Indre à Argenton-sur-Creuse. Une sortie à Éguzon-Chantôme est possible tout comme un déplacement à Cluis et Luant.

À Saint-Amand-Montrond, les habitants peuvent aller jusqu'à Dun-sur-Auron.

Si vous vivez à Vierzon, il est envisageable de partir à Neuvy-sur-Barangeon pour une petite sortie. Ou plus au sud du côté de Reuilly

20 kilomètres autour de Valençay, cela offre aussi un peu plus de possibilités.

Au Blanc, les habitants vont pouvoir profiter de balades dans la nature et une partie du parc régional naturel de la Brenne