En Berry, les entreprises de l'aéronautique recrutent aussi... des femmes

Plusieurs entreprises de l'Indre et du Cher accueillent des lycéennes pour les familiariser aux métiers de l'aéronautique et susciter des vocations.

Les métiers de l'aéronautique ne sont pas réservés qu'aux hommes ! C'est le message que plusieurs sous-traitants aéronautiques berrichons souhaitent faire passer : MBDA à Bourges, Mécachrome à Aubigny, Zodiac à Issoudun, PGA Electronic à Montierchaume... Jusqu'à vendredi, toutes ces entreprises ouvrent leurs portes aux Lycéennes dans le cadre de la cinquième édition de l'opération "Féminisons les métiers de l'aéronautique".

Visites de la production

Mardi matin, quinze jeunes filles du Lycée Sainte-Solange de Châteauroux ont ainsi visité l'entreprise PGA Electronic de Déols, zone de la Malterie. PGA, leader mondial de la "liseuse" pour avions, ces petites lampes qui sont accrochées près des sièges passagers en classe affaires.

"On a vu tous les écrans qu'ils allaient mettre dans un avion privé, et ils nous ont dit que ça coûtait 2.5 millions d'euros ! ce chiffre exhorbitant m'a vraiment marqué, juste pour des écrans", réagit Karine, 15 ans. Cette élève de 15 ans aimerait plus tard travailler comme ingénieur dans l'aéronautique.

On a du mal à recruter des ingénieurs, surtout des femmes

FABRICE BERTHELOT, LE PATRON DE PGA ELECTRONIC... ET SES LISEUSES D'AVION ! © Radio France - Jonathan Landais

Fabrice Berthelot, le patron de PGA Electronic se réjouit de ce genre d'opération : "les femmes se présentent peu vers nos métiers... et c'est bien dommage car on a vraiment de belles opportunités ! L'industrie est un milieu qui fait peur, encore perçu comme un milieu masculin (...) pourtant demain on parle de fabriquer des voitures volantes ou de nouveaux avions, on est vraiment très loin de l'industrie d'autrefois, on est sur des métiers très technologiques, avec des missions passionnantes et les femmes ont vraiment toute leur place".

15 postes à pourvoir chez PGA

Sur les 240 salariés que compte PGA Electronic, une centaine déjà sont des femmes, notamment d'anciennes ouvrières du textile, "car l'industrie aéronautique regorge de métiers de précision". Grâce à ce genre d'opération, le PDG espère à l'avenir pouvoir encore améliorer la parité au sein de son entreprise. "PGA Electronic recrute en moyenne une personne en CDI par mois depuis 12 ans", insiste Fabrice Berthelot. Actuellement, il y a 15 postes à pourvoir : des postes d'ingénieur, technicienne ou manager pour la relation client.