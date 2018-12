"En bloquant le port de Cherbourg, les gilets jaunes ne touchent pas Macron"

La gare maritime de Cherbourg est devenue un symbole de résistance pour les les gilets jaunes. A nouveau mobilisés hier, ils ont bloqué l'embarquement des camions à bord du ferry. Les forces de l'ordre sont intervenus dans le calme.

Ces rassemblements à répétition inquiètent Dominique Louzeau. Le président de la SAS Port de Cherbourg appelle à l'arrêt des blocages.

"On redoute un désamour du port de Cherbourg. Les sociétés de ferries ou de transport peuvent partir au Havre ou à Caen. Un certain nombre de poids lourds partent aujourd'hui par ces destinations, où le trafic n'est pas impacté. J'appelle les manifestants à plus de discernement."