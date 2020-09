La crise économique ne décourage pas ceux qui veulent créer leur propre entreprise. Selon les chiffres publiés par l’Insee, malgré les mesures sanitaires et le confinement, le nombre de créations d’entreprises a augmenté de 9 % en juillet 2020 après une augmentation de 38,1 % en juin, et ce dans tous les secteurs d’activité.

Quels sont les secteurs qui enregistrent le plus de créations d'entreprises en Bourgogne-Franche-Comté ?

Les hausses les plus fortes concernent les activités d’hébergement et de restauration (+42,2 %), essentiellement les activités de restauration rapide, et les activités de services aux ménages (+15,9 %). Les créations d’entreprises retrouvent ainsi leur niveau d’avant la crise sanitaire. En Bourgogne-Franche-Comté, 22 298 entreprises ont été créées entre juin 2019 et juin 2020, soit + 9% (Source INSEE)

Une semaine pour accompagner les créateurs et les repreneurs

Fort de cette dynamique, Pôle emploi organise du 28 septembre au 2 octobre 2020, la 3e édition de la semaine nationale de la création et de la reprise d’entreprise. Avec cet événement, Pôle emploi et son réseau de partenaires se mobilisent pour accompagner la reprise économique, faire émerger des idées et lancer des projets d’entreprises, expliquer les dispositifs d’aides à la création ou à la reprise d’entreprise et sécuriser les parcours des créateurs d’entreprises.

La création d’entreprise est à la fois une possibilité d’emploi personnelle, de recrutements futurs et de créations d’emplois, qui plus est encouragée par le plan de relance gouvernemental qui consacre 49 millions d’euros à l’accompagnement à la création d’entreprise.