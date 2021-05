En Bourgogne-Franche-Comté, "l'entrepreneuriat au féminin est encore considéré comme un non-sujet"

Etre femme et cheffe d'entreprise en Côte-d'Or, cela ne va pas forcément de soi, même en 2021. Au moment où l'Etat s'engage dans les régions pour la promotion de l'entreprise au féminin, on se penche sur la question avec une invitée, cheffe d'entreprise depuis plus de vingt ans en Côte-d'Or.

On parle des femmes cheffes d'entreprise ce jeudi matin, de celles qui dirigent leur boite depuis longtemps, de celles qui hésitent encore à se lancer. Le gouvernement veut soutenir l'entrepreneuriat au féminin, et pour cela il signe des contrats avec les régions de France : la Bourgogne-Franche-Comté est la première à signer ce plan d'action. Laurence Berthoud Lafarge est cheffe d'entreprise depuis 22 ans, elle est la cofondatrice (entre autres) de l'association Entrepren'heureuses, et pour elle, il est urgent d'agir, car les stéréotypes ont toujours la peau dure, en 2021.

"C'est aussi pour cela qu'on a créé l'association, que l'on se bat pour faire reconnaître la légitimité des femmes. Ce sont des réflexions liées au manque d’importance de entrepreneuriat féminin. C'est considéré comme un détail, c'est un non-sujet. on va considérer qu'une femme qui crée une entreprise se crée une activité, un hobby."

Des changements, mais trop lents

Depuis qu'elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat en 1999, Laurence Berthoud Lafarge note bel et bien des évolutions positives, mais insuffisantes. "Avec toutes les actions que l'Etat mène depuis quelques années, on a plus de femmes qui s'affichent en tant que cheffes d'entreprises, plus de femmes qui accèdent à des postes à responsabilités, cela donne des modèles pour les autres femmes. On a aussi beaucoup de structures qui accompagnent la création d'entreprises. En revanche, cela n'augmente que très peu le pourcentage de femmes qui entreprennent." Un pourcentage qui plafonne pour l'instant à 30% d'entreprises créées puis dirigées par des femmes, chiffre valable à la fois en Côte-d'Or et à l'échelle nationale.

Ces entreprises au féminin, ce sont surtout des petites entreprises, note Laurence Berthoud Lafarge. Pas forcément parce qu'on leur met des bâtons dans les roues : "Une femme a son environnement personnel et professionnel, et elle veut plus que les hommes respecter cet équilibre-là. Souvent, elle va avoir besoin du soutien de ses proches, et si ce n'est pas le cas, elle se fixera elle-même son plafond de verre. C'est là que nos associations peuvent intervenir."

Quelles solutions ?

Cet engagement annoncé de l'Etat et de la région Bourgogne-Franche-Comté, est-ce qu'on peut y croire réellement ? L'intéressée se veut optimiste. "Il va être utile, il est important, car il est important que les institutions prennent ce sujet à bras-le-corps. Il faut se rendre compte de ce que l'entrepreneuriat féminin représente économiquement dans la région, et donc accompagner les femmes, pousser tout cet écosystème" vers le haut. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. "Il n'y a pas de budget, c'est un non-sujet, et c'est dommage."

Le changement urgent, c'est dans l'état d’esprit, conclut-elle : "ne pas considérer que parce qu'une femme va créer une petite entreprise, ou parce qu'lele va demander moins en financement, c'est moins important économiquement. Il faut travaille en sous-main, en amont, sur la structure et l'organisation de leurs entreprises. Et pour cela, il faut de l'argent."