En Bourgogne Franche-Comté, le CESER encourage la participation citoyenne

France Bleu Auxerre : En quelques mots, pouvez-vous nous rappeler quel est le rôle du CESER ?

Elise Moreau : Tout d'abord, le CESER représente la société civile organisée. C'est la deuxième assemblée de la région et une assemblée consultative placée auprès du conseil régional. Et chaque région de France dispose d'un CESER composé de 110 membres répartis selon les organisations patronales, les organisations syndicales, la vie associative, les personnalités qualifiées. Il a pour mission, par ses réflexions, d'éclairer les décisions du conseil régional. Alors pour ce faire, il peut faire ça de différentes manières.

Alors, justement, sur quels sujets les citoyens peuvent-ils attirer votre attention?

Alors, concrètement, le Césaire s'est doté de ce nouveau dispositif de saisine citoyenne par voie de pétition pour que des habitants de la région puissent attirer notre regard et aussi nous permettre de préconiser des avis sur des thèmes régionaux, qui peuvent être en lien avec les compétences mêmes de la région. Il y a le transport, la mobilité, les lycéens, le développement économique.

Quelle est lé démarche à suivre ?

Il faut réunir 4 000 signatures autour d'une pétition portant sur un sujet régional à caractère économique, social ou environnemental et un mandataire doit porter cette cette pétition. Alors pour les signataires, il y a plusieurs conditions : être âgé de seize ans ou plus, parce que la jeunesse est au cœur des préoccupations du CESER. Résider en Bourgogne-Franche-Comté, résidence principale ou secondaire, et être issu d'au moins six départements de la région, sans dépasser 50 % d'habitants d'un même département. L'idée, c'est d'avoir une vraie représentativité régionale et pas de traiter seulement d'un sujet local.

Vous pensez que c'est un levier qui peut faire bouger les choses, que les citoyens peuvent être véritablement entendus ?

On l'espère. En tout cas, on a de très bonnes relations entre le CESER et le conseil régional de Bourgogne Franche-Comté. Nous, nos avis sont entendus, donc on espère pouvoir justement aller plus loin et porter davantage justement l'expression citoyenne des habitants de la région. Donc, on y croit, On est très optimiste.