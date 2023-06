En Bourgogne-Franche-Comté, le commerce indépendant reste optimiste malgré l'inflation

Pour 98 % des habitants de Bourgogne Franche-Comté, l'augmentation des prix a sensiblement affecté leurs habitudes d'achat au quotidien. C'est ce qui ressort d'une grande enquête sur le commerce indépendant que vient de publier Ankorstore . C'est une plateforme d'achat en ligne pour les petits commerçants. Entretien avec Lily Cadell, la directrice générale en France d'Ankostore.

France Bleu Bourgogne : E****st-ce que cette étude montre qu'avec l'inflation, les consommateurs se sont tournés vers la grande distribution ou les achats en ligne plutôt que vers les petits commerçants ?

Lily Cadell : Cette étude, on l'a menée en partenariat avec le Conseil du commerce de France auprès de 1.000 commerçants et 2.000 Français. A prix égal, 52 % des Français qu'on a interrogé choisiraient le commerçant indépendant. Donc il y a quand même une volonté d'aller se diriger vers le commerce indépendant.

Donc la réponse c'est non. Ils ne vont pas forcément plus vers la grande distribution et le e-commerce, sauf s'il y a des promos ?

Exactement. Ce qui ressort de notre étude, c'est que s'il y a des promos, ils sont effectivement tentés d'aller vers la grande distribution et le e-commerce. Mais ce qu'ils vont vraiment les chercher vers les commerçants indépendants, c'est une expertise et surtout un aspect local, donc une proximité géographique et une offre qui est vraiment localisée.

En région Bourgogne Franche-Comté, il y a un intérêt pour ces commerçants qui font du local et du circuit court ?

Tout et c'est fait ressorti vraiment dans notre étude. La moyenne nationale d'aller vraiment favoriser cette offre locale, elle est de 50 %, donc elle a été positionnée en première par 50 % des commerçants interrogés, et sur la Bourgogne Franche-Comté, c'est 54 %. Donc vraiment, c'est encore plus dans cette région. Il y a cette offre locale qui est un élément, vraiment une valeur ajoutée pour le commerçant indépendant et pour les Français.

Vous êtes une centrale d'achat pour les commerçants indépendants, c'est à dire que vous regroupez plusieurs fournisseurs et que les commerçants, plutôt que d'aller à droite et à gauche, viennent chez vous. Vous avez de plus en plus de clients ou c'est compliqué pour eux ?

Aujourd'hui, c'est une plateforme de mise en relation. Donc on permet aux commerçants d'avoir accès à 30.000 marques un peu partout en Europe. C'est une entreprise qui est française et qui a pour vocation de soutenir le commerçant indépendant en lui proposant des outils plus simples. Il a vraiment à un catalogue de marques qui est important et on continue de grossir ce catalogue là pour simplifier vraiment l'accès, notamment local, aux commerçants.

Ces commerçants gardent le moral ?

Le début d'année a été effectivement plus compliqué. C'est ressorti dans d'autres études où il semble quand même en majorité qu'il y a eu une baisse de la fréquentation sur la première partie de l'année. Néanmoins, si on revient quand même à l'indice de confiance sur la santé en général du commerce indépendant, et ça je cite notre étude, ils sont 67 % à mettre entre cinq et dix sur dix . Ils sont 67 % à dire que finalement ils sont assez confiants sur la santé du commerce indépendant. Et encore plus en Bourgogne Franche-Comté, où ils sont 70 % à dire qu'ils sont quand même plutôt confiants.