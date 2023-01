En Bretagne, Airbnb a versé plus de 7,4 millions d’euros de taxe de séjour en 2022

Le montant des taxes de séjour versé par le géant américain de la location entre particuliers s'élève pour 2022 à plus de 148 millions d’euros en France. Ce montant a fortement augmenté en 2022, avec une hausse de 60% "L’année 2022 marque la reprise du tourisme partout en France" soulignent les représentants de la plateforme.

480 000 euros pour Saint-Malo

En Bretagne, Airbnb a reversé plus de 7,4 millions d’euros de taxe de séjour en 2022. Parmi les communes qui ont perçu les sommes les plus importantes, figurent Rennes et Saint-Malo. La citée corsaire a perçu plus de 480 000 euros. La capitale bretonne a touché plus de 380 000 euros. Les deux communes bretonnes figurent ainsi dans le top 50 des villes françaises qui ont reçu le plus important montant de la taxe de séjour