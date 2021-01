En Bretagne, le taux de chômage s'envole et atteint son plus haut niveau depuis deux ans

Au troisième trimestre 2020, en Bretagne, le taux de chômage s’envole de 1,2 point et grimpe à 7,5% de la population active, soit le plus haut niveau atteint depuis 2 ans.

Selon la Direction régionale de l'emploi, au troisième trimestre 2020, en Bretagne, le taux de chômage s’envole de 1,2 point et grimpe à 7,5% de la population active, soit le plus haut niveau atteint depuis 2 ans. En France, la hausse est de 1,8 point et le taux de chômage se situe à 9%. En Bretagne, il a gagné 0,4 point en un an contre +0,6 point au niveau national.

Une augmentation dans les 4 départements

Ce sont les Côtes d'Armor qui ont le taux le plus élevé avec 7,8. Dans le Morbihan, il est de 7,7 et de 7,6 dans le Finistère. En Ille-et-Vilaine, on enregistre un taux inférieur, à 7,2.

La Bretagne reste parmi les régions avec le plus faible taux de chômage

La Bretagne reste au premier rang des régions ayant le plus faible taux de chômage, devant la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes.