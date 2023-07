En Bretagne, plusieurs rassemblements de soutien devant les mairies

"La mort de Nahel tué Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion, commence Nathalie Appéré ce lundi 3 juillet à midi. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violences, que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en délinquance."

Devant l'hôtel de ville à Rennes, plusieurs dizaines de personnes sont venues témoigner leur soutien aux élus, après l'attaque à la voiture-bélier d'un maire du Val-de-Marne. "Il me semble normal comme citoyen de venir manifester une présence contre les violences, témoigne Jean-Michel, 71 ans. À la fois en respect à ce jeune tué par la police mais aussi pour les actes inqualifiables de ces derniers jours. C'est un refus de la violence."

Des élus de Saint-Jacques-de-la-Lande étaient aussi présents, anonymes dans le public. Ils ont, eux aussi, ressenti cette violence dans leur ville : "Par exemple on a eu des tags sur certains bâtiments de la commune. Et ça nous touche de voir ces dégradations quand on essaie d'agir au quotidien pour tous les citoyens et citoyennes."

À Saint-Brieuc, 300 personnes étaient présentes pour la prise de parole du maire. La ville a été touchée par les violences après la mort de Nahel, et notamment l'incendie de la MJC (Maison des Jeunes et de la Culture) dans la nuit du jeudi au vendredi 30 juin.

À Saint-Brieuc, plusieurs centaines de personnes sont venues suivre la prise de parole du maire. © Radio France - Johan Moison

Emmanuel Macron reçoit, ce mardi 4 juillet, 220 maires de communes touchées par les violences.