En Bretagne, près de la moitié des résidences secondaires appartient... à des Bretons

La Bretagne se classe au 4ème rang des régions françaises pour son taux de résidences secondaires, après la Corse, la région PACA et l'Occitanie. On en compte 233.600 dans la région, soit 12% de l'ensemble des logements. C'est dans le Morbihan que cette proportion est la plus importante (16% du parc de logements). On compte par exemple 50% de résidences secondaires à Belle-Ile-en-mer, et 31% dans le secteur Auray-Quiberon.

ⓘ Publicité

Le profil type du propriétaire : un breton aisé à la retraite

L'étude de l'INSEE , basée sur les données fiscales de 2019, montre que 43% de ces résidences secondaires sont la propriété de Bretons , puis viennent les habitants d'Ile-de-France (30%) et ceux des Pays-de-la-Loire 8%). Les propriétaires de ces résidences secondaires sont donc majoritairement des habitants de l'Ouest. "Pour l'anecdote, 88% des propriétaires finistériens de résidences secondaires ont une résidence secondaire située... dans le Finistère!" précise Tristan Picard de l'INSEE.

Dans l'ensemble de la région, ces propriétaires ont le plus souvent des "revenus aisés" souligne l'étude, et c'est particulièrement flagrant à "Belle-Ile et sur la Côte d'Emeraude". La grande majorité de ces propriétaires ont plus de 60 ans (68 % ont au moins 60 ans, 41% ont plus de 70 ans), et ils n'ont pas ou plus d'enfants à charge.

On notera aussi que 7% des résidences secondaires bretonnes appartiennent à des étrangers. Plus de la moitié d'entre eux sont des Britanniques, installés en Centre Bretagne, puis viennent les Allemands et les Belges.

Des maisons spacieuses, à moins de 2km du rivage

Les 2/3 des résidences secondaires en Bretagne sont situées à moins de 2km du rivage, 40% sont même à moins de 500 mètres de la mer. C'est en Bretagne que ce taux est le plus important. Autre caractéristique particulière à notre région "76% de ces résidences secondaires sont des maisons". Ce sont souvent des habitations relativement anciennes "quatre résidences secondaires sur dix ont été construites avant 1945". Il s'agit de maisons spacieuses "1/3 font plus de 100m2", les plus petits logements sont des appartements, le plus souvent situés sur le bord de mer.