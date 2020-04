En Bretagne, un site pour faire se faire livrer ses courses à domicile cartonne

Lancé en 2016 à Nantes, l'application Shopopop a signé des partenariats avec de nombreux supermarchés, notamment avec ceux équipés de drive. Le but, récupérer vos courses, et livrer celles des autres. Ce qui, en pleine période de confinement, permet de limiter les sorties.

C'est une application qui n'avait bien sûr pas été prévue pour faire face au confinement, mais qui pend tout son sens en pleine épidémie de Covid-19. Shopopop, lancé en 2016 près de Nantes, est un service de livraison de courses alimentaires à domicile, sur le principe des applications de repas à domicile, comme Deliveroo ou Uber Eats.

Plus de 100 livraisons par jour en Bretagne au mois de mars

Le principe est simple : en allant sur le site, ou en téléchargeant l'application sur un smartphone, vous pouvez vous faire livrer vos courses chez vous. Ce sont des livreurs, inscrits eux aussi sur la plateforme, qui vous les apportent en voiture, au cours du créneau horaire de votre choix.

Exemple des enseignes qui livrent autour de l'adresse de France Bleu Armorique, à Rennes. - Capture d'écran Shopopop

Et les chiffres ont bondi sur le mois de mars. Installé d'abord en Pays de la Loire et en Bretagne, Shopopop, qui compte 786 supermarchés partenaires au total dans le pays, a réalisé plus de 3 200 livraisons sur le mois de mars en Bretagne, soit plus de 100 par jour. Dans les Côtes-d’Armor et dans le Morbihan, le nombre de livraisons a même plus que doublé par rapport au mois de janvier. "Le nombre de personnes qui veulent faire des livraisons à domicile a augmenté de 500%" , témoigne Xavier Le Jouan, directeurs des Intermarché de Quimperlé, Mellac, Moëlac-sur-mer, qui avait mis en place ce service en janvier 2019.

Pour autant, Johan Ricault, le responsable communication de cette plateforme se défend d'une logique d'uberisation. "On est plus proches de Blablacar que d'Uber. L'idée c'est de rentabiliser les trajets que vous effectuez déjà. Par exemple, prendre les commandes d'autres en allant faire vos courses, ou en passant devant un supermarché en rentrant du travail".

A partir de ce lundi à Ploërmel

Et ce lundi, c'est le centre Leclerc de Ploërmel, dans le Morbihan, qui a débuté les livraisons à domicile.

"Je ne m'attends pas à avoir 20-30 livraisons par jour, dit Thomas Rio, le directeur du magasin. Si déjà j’en ai 5 ou 6, ce sera bien". En période de confinement, ce service pourrait bien être bénéfique, notamment aux plus âgés, à qui il est déconseillé de sortir faire leurs achats. "On compte aussi sur les proches. Moi le premier, je fais les commandes Drive livrées chez mes grands-parents", explique Thomas Rio.

Selon lui, une cinquantaine de livreurs ont déjà candidaté pour venir chercher les courses des autres au drive de Ploërmel, et les livrer jusqu'à 20 kilomètres aux alentours. Les 50 000 livreurs que compte la plateforme en France sont payés entre 5 et 7,50 euros par livraison.