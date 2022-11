En cas de tensions sur le réseau de gaz cet hiver, un plan de délestage est prêt à être activé

Si vous vous chauffez au gaz, même s'il y a des tensions sur le réseau cet hiver, vous n'aurez pas de coupure. Les particuliers seront préservés. C'est ce qu'assure GRDF, qui distribue le gaz en France.

ⓘ Publicité

Les foyers seront donc protégés, au contraire des grandes industries. Celles qui consomment plus de 5 gigawatt heure par an, seront contraintes de baisser partiellement ou totalement leur consommation, dans le cadre d'un plan de délestage, qui a été acté cet été par le gouvernement.

Actuellement, les stocks sont pleins

Même si les stocks de gaz sont pleins en France, la sobriété reste de mise, pour sécuriser les approvisionnements, cet hiver. Chacun est invité à faire des efforts. Mais la météo risque d'être déterminante, selon Emmanuel Connesson, directeur territorial Grand Est à GRDF. "Si on a un début d'hiver très froid, on aura une problématique de puissance disponible. Si on a besoin de beaucoup de puissance, c'est les centrales à combiné gaz qui seront appelées pour assurer la production d'électricité, au risque de vider plus vite les stockages de gaz."

"Et si la fin de l'hiver est rigoureuse, on risque d'avoir un problème de volume de gaz disponible, et c'est à ce moment-là que le plan de délestage pourrait s'appliquer" conclut-il.

Un plan pour préserver les particuliers

Ce plan de délestage concerne les plus gros consommateurs. 500 ont été ciblés dans le Grand Est, car ils consomment plus de 5 gigawatt heure par an. Ces industries seront contraintes de baisser partiellement ou totalement leur consommation.

"S'il y a une tension importante sur la demande de gaz, le gestionnaire demandera aux préfectures de déclencher ce plan de délestage, qui a été préparé cet été." Dans les faits, les industriels recevront un SMS dans les deux heures, leur demandant d'effacer leur consommation telle qu'elle a été déclarée auprès des autorités, cet été.

"S'ils ne le font pas, les préfets pourront activer un dispositif de pénalités et d'amendes. Cela veut dire qu'on préserve l'ensemble des clients particuliers qui consomment du gaz, à travers ce dispositif."