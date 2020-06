En Charente et Charente-Maritime, les soignants étaient dans la rue pour défendre l'hôpital public

La première manifestation post-confinement a eu lieu à La Rochelle ce mardi 16 juin. Entre 1300 et 2000 personnes se sont rassemblées pour soutenir les soignants et l'hôpital public. Ils ont répondu à l'appel de l'intersyndical. Des cortèges ont défilé en Charente et Charente-Maritime.

A l'appel de l'intersyndical, des rassemblements et des manifestations se sont tenus ce mardi 16 juin en Charente et Charente-Maritime. Ils étaient entre 1300 et 2000 manifestants à La Rochelle, 500 à Angoulême et 250 à Rochefort. Les participants étaient présents pour soutenir les soignants et dénoncer le manque de moyens pour l'hôpital public. Tous n'étaient pas des personnels de santé, d'autres professions ont rejoint le mouvement.

Dans la manifestation, on a pu voir les drapeaux de tous les syndicats, surtout les sections du secteur de la santé, mais pas uniquement. Les autres secteurs d'activité étaient-là : les cheminots, les professeurs, et ceux des télécommunications aussi. Kevin travaille pour un opérateur téléphonique. Pour lui applaudir les soignants, ce n'était pas suffisant : " ça n'apporte pas grand chose et on peut le constater aujourd'hui. On est sorti du confinement et le gouvernement reprend sa politique, exactement de la même manière qu'avant le confinement. Rien a changé."

Des annonces concrètes

Les participants sont aussi là pour demander des annonces concrètes pendant le Ségur de la santé, qui se tient actuellement à Paris. Jean-Luc est retraité et il est plutôt remonté. "Les camarades des urgences de La Rochelle réclament des postes depuis plus d'un an et demi maintenant. Tout ce qu'on leur a dit, c'est qu'après le Covid, vous aurez une petite médaille et une petite prime. Ce n'est pas ça qu'est demandé. Ils demandaient des effectifs justement pour que nous, quand on sera malade, qu'on soit bien reçu et qu'on ne soit pas entassé dans des couloirs", argue-t-il. Sur ce point des moyens, les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, ne l'ont pas rassuré.

Les soignants ont aussi pu compter sur le soutien des promeneurs. Christine est en vacances pour quelques jours dans le département. Elle s'est naturellement arrêtée pour applaudir au passage du cortège. "Souvent, dans le feu de l'action, on est plein d'élan. Et puis quand tout retombe, on oublie. Nous, on n'oublie pas", assure-t-elle.

Mettre la pression sur le gouvernement

Ces manifestations dans les deux Charentes ont aussi pour but de mettre la pression sur le gouvernement. "Ça nous fait plaisir qu'il y ait eu du monde, mais ça ne va pas répondre aux enjeux de société. Si on veut faire reculer Macron, qui a carrément déclaré la guerre à l'hôpital public dimanche soir dans son allocution, [...] il faut que ce soit un enjeu de société dont les citoyens s'emparent", estime Christophe Geffré, un infirmier et responsable du syndicat Sud Solidaire. Il siège au Ségur et trouve que le projet du gouvernement est :" la casse de l'hôpital public comme c'était avant, mais en accélérant le processus." Son syndicat a d'ailleurs quitté la table des négociations. Il prépare aussi de nouvelles actions pour soutenir le secteur de la santé et influencer les discussions.

Chez Force ouvrière, le discours est le même. "Pour Force ouvrière, ça ne se passe pas comme il faut. On ne va pas lâcher. On va se battre pour notre hôpital public et notre service public en général", défend Pascal Gaudin, le secrétaire FO du groupement hospitalier La Rochelle Ré Aunis.