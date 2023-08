En Charente-Maritime, la crise du logement pénalise l'emploi

La mairie de La Rochelle estime que 10% des logements à La Rochelle sont des meublés de tourisme . Les logements manquent, pour les gens venus d'autres régions, mais pas seulement. En ce qui concerne les demandes de logements sociaux sur l'intercommunalité de La Rochelle par exemple, on compte plus de 10.000 demandes en cours pour moins de 1.500 attributions l'année dernière. Et cette problématique vient pénaliser l'emploi et le recrutement.

C'est le cas par exemple de Coralie, 20 ans. Depuis janvier, la Rochelaise est enceinte et elle cherche donc un logement dans les alentours de La Rochelle pour s'installer avec son compagnon. Mais rien n'y fait. "On a cherché partout : HLM, Action logement, par agences, sur Leboncoin. On a même vu une assistante sociale, mais elle nous a dit qu'il n'y avait pas de place pour nous."

Face à l'angoisse d'accoucher sans pouvoir accueillir son enfant, le couple a décidé de changer ses plans. Le compagnon de Coralie avait prévu de démissionner de son emploi à Bourges pour retrouver un CDI en maçonnerie vers La Rochelle. C'est finalement elle qui déménagera, laissant derrière elle sa famille.

Refus d'emploi, faute de logement

Coralie, elle, vit à Bordeaux. Avec son compagnon, ils cherchent à déménager à La Rochelle depuis deux mois car il a un projet de création d'entreprise dans le nautisme. Mais depuis deux mois, ils n'ont obtenu qu'une visite alors qu'ils passent leur journée sur les sites de logement. "On est très déçus, on n'a pas encore totalement baissé les bras, mais on n'est un peu découragés. Maintenant, on envisage d'autres options."

Laurent Lopez est président du Medef en Charente-Maritime. Il constate que cette crise du logement a des répercussions sur l'emploi dans la région : "Certains candidats refusent des offres d'emploi parce qu'ils ne trouvent pas de quoi se loger à La Rochelle." Le manque de logement a aussi des conséquences sur les collaborateurs : "Il est difficile de faire venir des collaborateurs quand on ne peut pas les loger."

Pour y faire face, certaines entreprises tentent de proposer des solutions : primes, aides au covoiturage, aides financières. "Mais l'essence de cette problématique reste le manque de ressources en logement, on ne voit pas de solution sur le long terme", ajoute Laurent Lopez.

