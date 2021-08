En Charente-Maritime, les agences de sécurité très sollicitées à cause du pass sanitaire

D'habitude, leur travail consiste à assurer la sécurité de bâtiments, à faire du gardiennage etc. Depuis le milieu de l'été, l'activité des agents de sécurité se résume souvent à une mission : contrôler le pass sanitaire dans les lieux où il est obligatoire. Et la liste est maintenant bien fournie : les cinémas, les musées, tous les lieux culturels. Mais aussi les centres commerciaux parfois, les bars et restaurants...

Résultat : la demande explose du côté des entreprises spécialisées du secteur. Atlantisécurité, basée à Puilboreau, affirme arriver à répondre à toutes les sollicitations. "Pour l'instant, en tout cas, on a toujours réussi à s'arranger. On mise sur la formation : on va chercher de nouvelles personnes dès qu'elles terminent la formation", expose Cécilia Maquin, la directrice de la société.

Au centre NCO près de Rochefort, une formation d'agents de sécurité se termine justement. C'est journée d'examen. Dans la salle, sept personnes. Parmi elles, trois savent que, si elles valident leur formation, elles seront embauchées par Atlantisécurité. C'est le cas de Maryline : "C'est une chance. En septembre, normalement, je commence à travailler pour eux."

Nicolas Cresson, l'un des référents pédagogiques à NCO, confirme : "Les entreprises viennent directement nous solliciter, tellement elles ont besoin. Et nous, nous n'avons pas suffisamment de formateurs pour répondre à la demande. Sur les six ou sept sociétés, j'ai bien dix CDI (Contrat à durée indéterminée) disponibles."

Une partie de l'équipe de Néopro Sécurité, entreprise basée à côté de La Rochelle, à Aytré. © Radio France - Lise Dussaut

Le téléphone de Néoprosécurité sonne aussi beaucoup. "Depuis l'allocution du président, nous en avons reçu une cinquantaine, compte Gaëtan Porcher, chef d'exploitation. Il y en a à qui on doit dire non, faute d'agents disponibles."

Et le chef d'exploitation appréhende la rentrée : "A partir de septembre, les agents de sécurité devront eux-mêmes avoir le pass sanitaire pour effectuer les contrôles. Là on va s'amuser." Cécilia Maquin pense elle au retour de certains clients, actuellement en vacances : "Nous travaillons notamment avec le secteur industriel. A la rentrée, certaines sociétés risquent de vouloir mettre en place un système de contrôle à l'entrée pour le pass sanitaire. Nous verrons alors si cette accentuation de la demande continue, si elle augmente même."