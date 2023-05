EN CHIFFRES - Un an après, quel bilan pour le contrat engagement jeune au Pays basque?

C'est un "succès" assurent le directeur territorial du Pôle Emploi Pays Basque et la président de la Mission Locale d'une même voix ce mercredi 10 mai. Lancé en mars 2022, le Contrat Engagement Jeune (CEJ) a touché environ 1.500 jeunes dans le Pays Basque, pour des résultats très satisfaisants assurent ces deux acteurs. Ce dispositif propose aux jeunes de 16 à 25 ans (et aux personnes handicapées jusqu'à 29 ans) un accompagnement intensif et personnalisé de 15 à 20 heures par semaines. Le bilan de cette année de fonctionnement en chiffres.Les conditions

Un dispositif plus flexible que les précédents

1.520

Plus de la moitié des jeunes demandeurs d'emplois du Pays basque ont eu recours au CEJ entre mars 2022 et mars 2023 : 750 au sein de la mission locale et 770 via Pôle Emploi. Les profils sont très variés, d'un jeune graphiste totalement perdu dans les démarches à une diplômée d'un master de commerce qui a fait 3 ans d'alternance, d'un jeune communicant d'Espelette à une jeune bachelière qui veut suivre une formation de danseuse de cabaret. Grâce à un accompagnement très flexible, tous ont pu bénéficier d'une aide personnalisée pour définir ou parvenir à leur projet professionnel.

" Pour quelqu'un qui a été très éloigné de l'emploi, qui démarre dans la vie, un CDD même de quelques mois est prometteur "

600

Sur ces 1.520 jeunes, 40%, c'est à dire environ 600, ont réussi à trouver un "emploi durable" selon la terminologie de la Mission locale et de Pôle Emploi. Il s'agit d'un CDD d'au minimum 6 mois, voire d'un CDI. "Pour quelqu'un qui a été très éloigné de l'emploi, qui démarre dans la vie, un CDD même de quelques mois est prometteur" assure Brigitte Cazalis, la président de la Mission locale du Pays basque.

500

Les jeunes signataires du CEJ peuvent toucher une aide pendant leur recherche d'emploi qui peut monter jusqu'à 528€ par mois : la moitié d'entre eux bénéficient de cette allocation au Pays basque. Certains bénéficiaires ont pu grâce à cette somme payer leur loyer ou financer leur formation.

9

"Grâce aux financements de l'état, nous avons 9 conseillers à Pôle emploi qui accompagnent 30 jeunes" explique Cédric Garette, le directeur territorial de Pôle Emploi au Pays basque**. C'est l'une des clés du succès selon lui : grâce à ces neuf postes dédiés aux CEJ, l'accompagnement des jeunes se fait au cas par cas,** en fonction des besoins de chacun.