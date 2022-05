En colère, les agents de la DIR Est rencontrent leur direction devant les locaux du siège à Nancy

La discussion est houleuse. D'un côté, une vingtaine d'agents de la DIR Est, en jaune. De l'autre, deux hommes en costumes, le directeur et le directeur adjoint d'exploitation de la direction interdépartementale des routes. Les patrouilleurs viennent exprimer leur colère devant le siège à Nancy (Meurthe-et-Moselle) jeudi 19 mai: ils se sentent abandonnés par leurs dirigeants après deux accidents touchant le même centre en une semaine.

La direction reconnaît une "erreur"

Les agents du centre d'exploitation de Fléville-devant-Nancy sont déçus de n'avoir eu aucun geste, aucun appel de la direction malgré deux fourgons accidentés en une semaine. Erwan Le Bris, le directeur, reconnaît une "erreur", qu'il va corriger en reprenant contact avec les agents touchés par ces accidents. Avec son directeur adjoint d'exploitation Thierry Rubeck, il se rend ce jeudi midi dans le centre de Fléville.

La vingtaine d'agents a vidé son sac devant sa direction. Pour appuyer leurs dires, ils ont ramené devant le siège nancéen les deux carcasses des fourgons accidentés. © Radio France - Louise Thomann

Les agents veulent plus de répression

Quand il évoque plus de communication auprès des usagers, les agents lèvent la voix. "Ca fait 20 ans qu'on fait de la communication, ça ne marche pas, il faut plus de répression." Erwan Le Bris raconte avoir rencontré le Procureur de la République de Nancy, "pour que les dossiers ne soient pas classés sans suite, que les peines soient réelles et qu'elles soient connues dans la presse." De cette rencontre est née une nouvelle procédure, où la DIR Est peut saisir la justice sur la base d'un simple rapport d'intervention des agents.

Mais la tension est bien là : si les agents sont venus "en paix", mais n'excluent pas de bloquer Nancy ou la région nancéenne si leur revendications ne sont pas entendues.