La 15e édition du marché primé aux truffes de Chartrier-Ferrière, en Corrèze, a eu lieu ce dimanche matin. Une saison trufficole haute en couleur, et en saveur. Une dizaine de trufficulteurs, une centaine de visiteurs, dont de nombreux acheteurs, et une dizaine de kilos de truffes à vendre.

Chartrier-Ferrière, France

Sous la tente blanche dressée place des Marchés à Chartrier-Ferrière, les acheteurs ont les yeux rivés sur les étales. Une corde est tendue, pour les empêcher de s'approcher de trop près, avant le top départ. La cloche sonne, le marché est ouvert. En quelques minutes, ces acheteurs ont trouvé leur bonheur.

En quelques minutes, ces acheteurs ont trouvé leur bonheur © Radio France - N.T

"Nous avons choisi deux belles truffes qui font entre 30 et 50 grammes", explique cette acheteuse, qui découvre la saveur de la truffe. Cet autre acheteur est un habitué. Pourtant, pas de grosses quantités achetées. "Ben au prix que ça coûte, je ne vais pas acheter 40 kilos hein ! (rires)", s'amuse-t-il. Précieusement rangé, son sac contient tout de même 150 grammes de truffe.

Des idées déjà en tête

Ce ne sont pas les idées de recette qui manquent. "Je vais les cuisiner nature, coupée à la mandoline, sur une tranche de pain grillé, et puis avec de la fleur du sel". Un peu plus loin, cette habitante du village sait ce qu'elle va faire de la truffe qu'elle a achetée. "Je vais la laisser macérer pendant un mois. Et quand, je ferai mes sauces vinaigrettes, ça sera avec le goût de la truffe. Je vais manger de bonnes salades", sourit-elle.

Avec les foires grasses de Brive la veille, ces acheteurs ont de quoi se préparer de bons p'tits plats. Mais tout ça a bien sur un prix. Un "diamant noir" estimé à près de 900 euros le kilo, pour de la Mélanosporum, et 300 euros environ le kilo de Brumal. Des prix qui reflètent une bonne saison, selon Guy Bon, trésorier de l'association des trufficulteurs du causse corrézien : "l'année dernière, il n'y en avait pas du tout. Ou du moins, seulement 3 ou 4 kilos". Et d'ajouter : "on a fait jusqu'à 15 kilos ici, il y a quelques années. Mais ça reste une année quand même assez bonne dans l'ensemble".

Des trufficulteurs toujours aussi ravis de vendre année après année dans ce village, car pour eux, Chartrier-Ferrière, c'est surtout un esprit : "tout le monde se connaît. Il y a une sympathie ambiante, et c'est ce qui fait son charme".

