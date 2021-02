En Corrèze, des bénéficiaires du RSA renforcent les associations caritatives

Depuis le début de la campagne hivernale des distributions alimentaires, les associations caritatives de la Corrèze ont des salariés supplémentaires. Onze personnes exactement qui constituent la brigade hivernale lancée par le Conseil départemental. Il s'agit en fait de personnes bénéficiaires du RSA. Via une association humanitaire corrézienne "Chemins Singuliers" qui porte le dispositif, ces hommes et femmes ont été recrutés pour pallier la baisse du nombre de bénévoles des Restos du cœur, Secours populaire et autres.

Des bénévoles âgés

Cette brigade est financée par le Département et l'État. Un "coup double" explique Pascal Coste, le président du Conseil départemental. "On est dans un système vertueux. Ça permet de donner de l'emploi à des personnes bénéficiaires du RSA et de suppléer les bénévoles qui ne sont plus dans ces associations". Confirmation de Bernard Coelho des Restos du cœur de la Corrèze. Le nombre de bénévoles est globalement en baisse et l'épidémie de Covid a aggravé les choses. "On a des bénévoles qui commencent à avoir un petit peu de l'âge. Donc il y en a qui ont pris des précautions de rester chez eux".

Un leitmotiv au quotidien - Stéphane-Pierre de la brigade hivernale

Stéphane-Pierre est l'un de ces 11 renforts. Il travaille à la Banque alimentaire de la Corrèze. Faire partie de cette brigade a été une aubaine pour lui. Ce quinquagénaire est en pleine reconstruction professionnelle depuis qu'il est au RSA, victime lui aussi de la crise sanitaire et économique. Il apprécie surtout de se rendre utile explique-t-il plutôt que de rester chez lui. "Le bien-être aussi au travail; le contact avec les bénévoles, pour moi ça devient très important, un leitmotiv au quotidien". La brigade intervient partout dans le département. Un dispositif expérimental et unique pour l'instant qui sera opérationnel jusqu'à l'été.

