Brive-la-Gaillarde, France

Avoir le permis de conduire, une voiture ou un scooter est très important pour trouver du travail, pour assister à une formation et avoir accès au monde du travail. C'est pour ça qu'en Corrèze, une association oeuvre, depuis près de 10 ans, pour favoriser la mobilité des plus fragiles et leur insertion socio-professionnelle. L'ADER, l'Association Départementale pour l'Education Routière et l'aide à la mobilité, décline son action sur plusieurs volets, notamment un système de location de scooters et de voitures à des tarifs très privilégiés, mais aussi une auto-école sociale et un accompagnement à la mobilité.

Auto-école sociale

De toutes les prestations, c'est l'auto-école sociale qui rencontre le plus de succès. Les cours de code sont dispensés dans les locaux de l'association plusieurs fois par semaine, avec un réel suivi de tous les candidats. Même chose pour l'examen du permis de conduire. En 2017, 171 personnes ont bénéficié de l'une ou l'autre de ces prestations. C'est l'une des missions que s'assigne l'ADER qui s'impose "des méthodes pédagogiques, _des parcours plus individualisés en s'adaptant aux personnes en face de nous_" car le public accueilli à Brive, Tulle et Ussel est souvent fragile explique Jean-Marie Nicolle, le directeur, avec des personnes "fragiles financièrement mais aussi parfois avec des problèmes cognitifs qui font que dans une auto-école du secteur marchand ils n'auront malheureusement pas leur place."

Location de véhicule à bas coût

Il en va de l'insertion socio-professionnelle de ces bénéficiaires qui peuvent louer un scooter 15€ ou une voiture 35€ la semaine, grâce à des financements européens, régionaux et départementaux. 118 personnes en ont profité l'an passé pour 11.227 jours de location effectués. Pour bénéficier des prestations de l'ADER, il faut être orienté ici par un travailleur social type conseiller mission locale ou Pôle Emploi. L'association a d'ailleurs besoin de nouveaux véhicules et comme elle a été reconnue d'intérêt général, en 2017, le don de véhicule de la part d'un particulier est déductible des impôts à 66% ou de 60% pour les entreprises.