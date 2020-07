En Corrèze le village de Saint-Pardoux-Corbier ouvre son restaurant malgré la crise

Il s'appelle l'Inattendu. Un nom qui rappelle d'une certaine manière que plus personne sans doute ne croyait revoir un restaurant dans la commune de 400 habitants. Il n'y en avait plus depuis 40 ans. Mais c'en est bien un qui ouvre ce jeudi. Et c'est la municipalité qui en est à l'origine. Guy Deveix le maire explique qu'après avoir réussi à faire venir une cinquantaine d'habitants en quelques années grâce à la vente notamment de terrains communaux à très bas prix, il fallait "rendre aussi le centre bourg attractif". Celui-ci ne comptait plus qu'un seul commerce, un bar tabac.

Un couple du village aux commandes

Mais pas n'importe quel type de restaurant. Guy Deveix précise que l'Inattendu va proposer une gastronomie plutôt moyenne voire haut de gamme, qui manque dans le secteur bien que Pompadour soit tout proche. "Lorsque nous voulons aller dans ce genre de lieu nous sommes obligés d'aller vers Brive ou Limoges". Et c'est un couple de professionnels qui va relever le défi de faire vivre ce lieu. Julien Bouyssou et Marion Cardey ont sauté sur l'occasion. Le couple habite le village depuis 4 ans. "On s'est dit que c"était une opportunité magnifique pour nous parce que c'est le moment où nous avions envie d'être nos propres patrons. C'est un beau projet pour nous et une belle aventure"

Tant pis pour la crise !

Reste que le moment peut paraître mal choisi pour ouvrir un restaurant. Le secteur souffre en effet beaucoup de la crise du coronavirus et du marasme économique qui l'accompagne. "Le projet a pris du retard malheureusement à cause de la crise sanitaire, Mais je crois qu'il faut qu'il aboutisse" explique Guy Deveix tout en reconnaissant tout de même quelques inquiétudes. Julien Bouyssou n'en a pas en revanche. "Il faut se lancer à un moment, crise ou pas crise. Si on a envie de travailler et de réussir je pense qu'il faut y aller". Le couple peut compter sur un petit plus. Une épicerie est accolée au restaurant où il va proposer une gamme de produits de dépannage et des produits locaux.