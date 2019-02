En Corrèze, une entreprise agroalimentaire en péril, une vingtaine de salariés risquent de perdre leur emploi

Allassac, France

Une célèbre entreprise agroalimentaire limousine traverse une grave crise : Jean Mazière, à Allassac, en Corrèze, spécialisée dans la fabrication de charcuteries.

La découverte de listeria, dans un de ses produits, à l'automne dernier, a plongé la société dans la tourmente. La production est aujourd'hui à l'arrêt et les 20 salariés sont au chômage technique.

L'entreprise a besoin de plusieurs centaines de milliers d'euros pour redémarrer normalement. Mais Les banques, sollicitées, refusent, pour l'instant, de prêter.

Il y a urgence explique à France Bleu Limousin le patron de la charcuterie corrézienne, Eric Brugère : "on est dans une phase critique et c'est très difficile à vivre. Nous sommes une structure très familiale, on est très liés les uns les autres, on a une belle histoire et ce qui nous arrive c'est très négatif pour l'ensemble des collaborateurs. Moi, ce que je veux, c'est faire vivre cette entreprise et de garder notre savoir-faire. Beaucoup de gens nous soutiennent. On a de grosses difficultés financières et on ne peut pas se passer des banques".

Malgré le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et d'organismes professionnels, la situation est toujours, à cette heure, dans l'impasse.