En Corse aussi la contestation gagne du terrain

Corse, France

A quelques jours de Noël, le gouvernement sera-t-il en mesure de satisfaire les diverses demandes qui remontent du terrain. Mobilisés depuis le 17 novembre pour dénoncer de manière générale la cherté de la vie, les gilets jaunes, toujours mobilisés, ont donné quelques idées. Et le président de la République et son gouvernement se retrouvent désormais confrontés à contestation grandissante.

Les policiers sont entrés dans la danse, accompagnés, pour des raisons complètement différentes, par les professionnels de justice.

Ainsi, les organisations syndicales de la police nationale appellent les équipes et n’assurer, en ce 19 novembre, qu’un service minimum. Mobilisée depuis quelques semaines sur des manifestations plus ou moins violentes ou encore sur des attaques terroristes comme à Strasbourg, la profession se dit en bout de course. Les hommes sont épuisés et non récompensés. Les négociations engagées avec le ministre de l’intérieur n’ont pas été jusque-là concluantes.

Sylvain Guimond, représentant du syndicat « Alliance » en Corse du Sud Copier

« Justice morte »

Elle n’est pas directement liée, mais la journée d’action de professionnels de la justice, ne passera pas inaperçue. Elle viendra quoi qu’il en soit grossir les rangs d’une contestation déjà très importante. A Ajaccio, les avocats ont décidé de se joindre à la journée d’action nationale.

#PLPJ Le barreau d’Ajaccio, solidaire du mouvement national, participera demain 19 décembre 2018 à la Journée « Justice Morte » @CNBarreaux@Conf_Batonniers@batonnierparis — Stéphane_NESA (@NesaSte) December 18, 2018

Grande concertation nationale

Face à cette grogne grandissante, le président de la république a, semble-t-il, décidé de changer son fusil d’épaule. Emmanuel Macron met ainsi en route la grande concertation nationale. Le débat national qui se déroulera jusqu’en mars prochain abordera les thèmes de la transition écologique, la fiscalité, la démocratie et la citoyenneté, et l’organisation de l’Etat. Les élus locaux (maires) seront d’ailleurs mis à contribution. Des cahiers de doléances ont été mis à disposition des administrés.