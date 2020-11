En Corse, la fermeture des rayons "non-essentiels" fait rager la grande distribution

Dans les grandes surfaces de l'île, certains rayons ne sont désormais plus accessibles à la clientèle. C'est l'un des derniers ajustements apportés par le gouvernement, pour répondre à la colère des petits commerçants de proximité.

La grande distribution n'est autorisée, pour toute la période de confinement, qu'à commercialiser un nombre restreint de produits dits "essentiels" ou "de première nécessité", comme bien sûr l'alimentaire, mais aussi la papeterie, les journaux, les articles de toilette, d'hygiène, de puériculture ou de nettoyage. Interdiction, en revanche, de vendre de l'habillement, des jouets, de l'électroménager ou des livres, par exemple.

Dans ce supermarché de Biguglia, en région bastiaise, le rayon des jouets est condamné. © Radio France - Maxime Becmeur

Un ajustement qui a pour but de rétablir l'équité entre les grandes surfaces et les petits commerces de proximité qui ont dû, pour la plupart, fermer leurs portes avec les mesures de reconfinement.

En Corse, cet arbitrage n'est pas forcément bien perçu par les patrons de la grande distribution. "Une décision qui est surtout tardive, puisque les commandes, à l'approche des fêtes de Noël, ont déjà été passées", souligne Olivier Antognetti, directeur de deux supermarchés, en région bastiaise et à Porto-Vecchio. "Les jouets et l'électroménager se vendent bien avant les fêtes. Malheureusement, pour nous, c'est du chiffre d'affaires en moins. Pour limiter la casse et pour en faire profiter nos clients, nous avons décidé de plusieurs opérations commerciales avant l'entrée en vigueur de la mesure."

La grande distribution contrainte de fermer ses rayons dits "non-essentiels", comme ici dans ce supermarché de Biguglia, en région bastiaise. Le patron du magasin a fait le choix de brader ses articles. © Radio France - Maxime Becmeur

Pour autant, les patrons de la grande distribution refusent d'être "considérés comme les ennemis" des petits commerces. Selon Olivier Antognetti, "aujourd'hui, la grande distribution est prise pour cible. Je pense que l'on se trompe d'ennemi. Je ne comprends pourquoi cette solution de fermer certains de nos rayons a été adoptée. Lorsque nous vendons des livres ou des fleurs, nous rendons surtout un service."