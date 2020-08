Corse : le GR 20 connait une fréquentation « inespérée » cette année

Malgré un début de saison retardé et calamiteux en raison de la crise, les chiffres de fréquentation sont très satisfaisants au mois d’août et laissent envisager une meilleure saison que prévu.

« Le Coronavirus n’est qu’un facteur à prendre en compte »

Le refuge d'Ascu marque l'arrivée de la 3ème étape du sentier, dans une des parties les plus difficiles « Pour l’instant c’est quand même très dur je trouve, surtout pour les jambes et les genoux » concède Emi 16 ans, qui a décidé de tenter l’aventure du GR 20 aux côtés de son père Romuald.

Malgré la crise sanitaire, ce dernier n’a pas songé un seul instant à annuler sa traversée de la Corse par la montagne. Il s’explique : « Nous avions programmé de le faire depuis septembre afin de s’entraîner correctement. Au final, le Coronavirus ce n’est qu’un facteur à prendre en compte. On emmène des masques et du gel, sinon les gîtes sont bien nettoyés, tout est très propre, c’est vraiment très bien»

Dans les refuges justement, quelques aménagements ont été effectués afin d’accueillir les randonneurs dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. À Ascu par exemple, seulement la moitié des couchages intérieurs sont attribués tout en veillant à ne pas mélanger les groupes de randonneurs. Les autres couchages se font dehors dans des tentes mises à disposition par le Parc Naturel Régional de Corse. Les repas se prennent le plus possible dehors, deux désinfections ont lieu par jour et le masque est obligatoire dans les parties communes.

De quoi rassurer les randonneurs donc, bien que la clientèle ne soit pas la même cette année « On a très peu d’étrangers et beaucoup plus de français » remarque Jean-Benoît Marchini. Malgré cette absence de taille, l'homme qui est un des trois gardiens du refuge d’Ascu Stagnu s’avoue surpris par la fréquentation cette année « Depuis une vingtaine de jours, on travaille très bien. Personnellement je ne m’attendais pas à avoir une telle affluence car habituellement du 15 juillet au 15 août on travaille moins. On est assez contents car la fréquentation s’approche vraiment de nos pics saisonniers habituels de juin et septembre »

Un mois de septembre plein d’espoir

Pour le Parc Naturel Régional de Corse propriétaire des refuges, le GR 20 constitue une rentrée financière capitale. Son président Jacques Costa tire déjà un premier bilan, qui dépasse de loin ses espérances d'avant-saison « Nous sommes aujourd’hui à 60% du chiffre final de l’année dernière. De plus au niveau des réservations pour le mois de septembre cela s’annonce bien et je pense que nous arriverons ainsi à atteindre entre 75% et 80% du chiffre de l’année 2019. C’est inespéré ! »