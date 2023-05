En Corse, le panier moyen augmente de 2 euros en avril, son inflation s'établit à 17,67% sur un an

Encore une augmentation du coût moyen du panier de courses en Corse. Il augmente, de mars à avril, de 2,08€, atteignant donc 111,1€. Ce panier, calculé par le cabinet Nielsen IQ en partenariat avec France Bleu, est composé de 37 produits du quotidien, alimentaires et d'hygiène. A l'échelle nationale, il augmente également de 2€ et s'établit à 108,3€.

Second enseignement du panier France Bleu du mois d'avril : son inflation n'augmente pas, pour la première fois depuis six mois. Elle est même en légère diminution, de 0,089 points. Une nette stabilisation de l'inflation entre mars et avril, qui s'établit donc désormais à 17,6%.

Pour expliquer cette dichotomie entre l'inflation et les prix qui augmentent tout de même fortement, NielsenIQ précise qu'une "inflation à +17%, cela veut dire que les prix augmentent" et que "ce qui stagne, c'est la dynamique d'évolution de ces prix". Seconde explication : "c'est sur ces bases hautes que les prix ont progressé très fortement. Plus les prix seront forts au départ (donc plus les mois vont avancer), moins l'inflation sera grande car plus la marche de départ sera haute.".

Dans le détail du panier, les trois produits qui augmentent le plus en Corse sont le sucre (+56,37% en un an), la farine (+38,89% en un an) et le poisson pané (+28,62% en un an). Un enseignement similaire à celui recueilli à l'échelle nationale, sauf pour le troisième produit. Sur l'ensemble du pays, c'est le riz qui arrive en troisième position.

Enfin, la Corse, contrairement aux idées reçues, n'est pas le lieu où les courses sont les plus chères. À Paris, en première place sur le podium des départements les plus cher, le panier moyen s'élève à 129,94 euros. Arrivent ensuite les Alpes-Maritimes (117,4 euros) et les Bouches-du-Rhône (116,4 euros).

