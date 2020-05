En Corse, les centres équestres espèrent se relancer dès le 11 mai

Les activités de pleine nature pourront reprendre dès le 11 mai, sous certaines conditions. Le Premier ministre, Édouard Philippe, l'a évoqué mardi devant l'Assemblée nationale. "Il sera possible, les beaux jours aidant, de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air, en dépassant évidemment la barrière actuelle du kilomètre et en respectant les règles de distanciation physique", a-t-il déclaré. Il ne sera pas possible, en revanche, jusqu'à nouvel ordre, de pratiquer une activité sportive dans des lieux couverts. Idem pour les sports de contact et les sports collectifs.

Pour le reste, bon nombre de professionnels attendent de pouvoir relancer leurs activités : les sorties en montagne et en mer, les activités en rivière ou encore les activités équestres. On recense dans l'île plus de 70 clubs équestres affiliés à la fédération française d'équitation. Ils font face à de lourdes difficultés financières, car ces derniers doivent continuer à nourrir, entretenir et soigner leurs chevaux, sans avoir pour autant de rentrées d'argent. À Corte, le club Équiloisirs fait partie des plus importantes structures de l'île, avec une soixantaine d'équidés. "La situation est compliquée pour tous les corps de métiers, estime Thierry Angot, son directeur. Mais il est vrai que pour nous, en plus de l'absence de recettes, nous avons des dépenses inhérentes, comme l'alimentation et les soins des animaux. Rien que pour la nourriture, nous sortons chaque mois entre 4.000 et 6.000 euros."

Le Gouvernement a annoncé dernièrement que des aides spécifiques seraient débloquées pour les centres équestres. © Radio France - Maxime Becmeur

Selon Thierry Angot, il faut relancer l'activité, tout en respectant les mesures sanitaires. "Il faut pouvoir appliquer les mesures avec discernement et bien apprécier l'environnement dans lequel nous sommes. Nous travaillons quand même en extérieur, en contact physique avec des chevaux seulement. Dans les supermarchés, les gens peuvent circuler en faisant attention aux distances. Je pense que cela peut marcher aussi dans nos structures." Le comité régional équestre de Corse travaille, avec les instances nationales, à l'élaboration d'un protocole sanitaire. "Plus le temps passe, plus les gérants de structures se trouvent dans des situations délicates, observe son président, Laurent Duborget. Il faut reprendre, pas n'importe comment. Évidemment, chaque club devra fonctionner avec un kit bio-sanitaire."

Une première bonne nouvelle est apparue ces derniers jours pour les professionnels de la filière équine. Le Gouvernement a annoncé que des aides spécifiques seraient débloquées, en plus de celles destinées à l'ensemble des entreprises.